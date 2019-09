Infotag zum Thema Demenz

Bad Mergentheim.Im Andachtsraum des Eduard-Mörike Hauses, in der Großen Krfeisstadt Bad Mergentheim findet am Samstag, 21. September, ein Informationstag zum Thema „Demenzielle Erkrankungen“ in Kooperation mit dem Sozialverband VdK-Kreisverband Bad Mergentheim, statt.

Nachfolgend ein Blick auf das umfangreiche Programm an diesem Tag: 9.30 Uhr Begrüßung. 9.45 Uhr Vortrag: Demenz als Krankheit, Symptome, Auswirkungen, Vorbeugung, Referent Stefan Haberl (Eduard-Mörike-Haus). 11.15 Uhr Pause. 11.30 Uhr Vortrag Zusatzleistungen der Pflegeversicherung für Menschen mit Demenz. 13 Uhr Mittagessen. 13.45 Uhr Vortrag: Mit allen Sinnen – Erlebnis für Menschen mit Demenz, Vortrag von Angelika Sinz-Ulshöfer, Tagespflege Tauberbischofsheim. 14.45 Uhr Pause. 15 Uhr Vortrag Medikamentöse Therapie bei Demenz, Burgapotheke Bad Mergentheim. 16 Uhr Pause. 16.15 Uhr Vortrag Soziale Isolation durch Demenz – wie damit umgehen?, Referent Stefan Haberl (Eduard-Mörike-Haus).

Das Ende der Veranstaltung ist um 17 Uhr.

Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Die Zielgruppe für diese Angelegenheit sind vor allen Dingen Angehörige von an Demenz erkrankten Mitbürgern Ehrenamtliche, Interessierte und Mitarbeiter in der Pflege.

