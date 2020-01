Infotag und Schnuppern im Unterricht

Bad Mergentheim.Die Mädchen- und Jungenrealschule St. Bernhard in Bad Mergentheim veranstaltet am Samstag, 8. Februar, einen Infotag. Jeweils um 10.30 Uhr und 13 Uhr besteht die Möglichkeit für einen Einblick in das Schulleben.

Eltern erhalten Informationen über die pädagogischen Schwerpunkte. Dazu gehören die entwicklungsfördernde Form der Leistungsbewertung in den Klassenstufen 5 bis 7, die Mädchen- und Jungenbildung, sowie weitere Besonderheiten des Schulalltags an St. Bernhard. Außerdem wird den Eltern die Umsetzung des Bildungsplans an der Realschule St. Bernhard und das damit verbundene Konzept der individuellen Förderung erläutert.

Nach den Workshops für Kinder und den Vorstellungen der pädagogischen Schwerpunkte für die Eltern werden Kinder und Eltern wieder zusammengeführt. Sie können dann gemeinsam an einer Hausführung teilnehmen, bei der entstandene Fragen von Schülern, Elternvertretern und Lehrern beantwortet werden können. Alle Schüler der vierten Grundschulklassen sind mit ihren Eltern willkommen. Am Infotag besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Anmeldegespräche zu vereinbaren. Um Wartezeiten zu vermeiden, können Eltern am Infotag oder täglich im Sekretariat (Telefon 07931 / 52054) einen Termin für ein 15-minütiges Anmeldegespräch vereinbaren. Diese finden an folgenden Terminen statt: 18., 19. und 20. Februar jeweils von 13.30 bis 17 Uhr.

Der Zugang über die Mühlwehrstraße soll genommen werden, falls der Zugang über die Holzapfelgasse aufgrund von Baumaßnahmen noch nicht möglich ist.

Schnupperunterricht ist zudem an St. Bernhard für alle interessierten Schüler der jetzigen vierten Klassen geplant. Alle Kinder sind willkommen, sich einen direkten Eindruck von der alltäglichen Unterrichtsarbeit und den besonderen Profilangeboten an St. Bernhard zu machen.

An folgenden Terminen wird jeweils von 9.45 bis 12.30 Uhr ein Schnuppertag angeboten: für Kinder außerhalb Bad Mergentheims und Umgebung am 12., 13. und 14. Februar; für Kinder aus Bad Mergentheim und Stadtteilen am 17. und 19. Februar. Treffpunkt: Innenhof der Mädchen- und Jungenrealschule St. Bernhard.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine Voranmeldung bis zum jeweils vorausgehenden Tag unter Telefon 07931 / 52054 gebeten.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.01.2020