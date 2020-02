Infotag und mehr

Bad Mergentheim.Die Eduard-Mörike-Schule ist im Schuljahr 2020/21 in den Lerngruppen 5-9 Gemeinschaftsschule. Die Schule bietet sowohl den Hauptschul- als auch den Realschulabschluss an. Eine Entscheidung welchen Abschluss das Kind einmal machen soll, muss man erst im Halbjahr der achten Klasse fällen. Bis dahin hat das Kind Zeit, sein Potenzial frei zu entfalten. Einen Einblick in das schulische Leben können alle Viertklässler am Montag, 17. Februar, zwischen 8.30 und 12.05 Uhr erhalten. Ein abwechslungsreicher Vormittag zeigt dabei den Schülern wie auf drei Niveaustufen gelernt werden kann. Anmeldung im Sekretariat: Telefon 07931 / 574020. Zum Schnuppertag sind Schreibsachen und Sportsachen mitzubringen. Am Mittwoch, 19. Februar, können sich Eltern (ohne anmeldung) zusammen mit ihren Kindern der vierten Klasse beim Tag der offenen Tür zwischen 17 und 19 Uhr vom Lernkonzept und den Lernräumen der Gemeinschaftsschule überzeugen. Die Schulanmeldung für die Eduard-Mörike-Schule findet am 11. und 12. März von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr statt. Mitzubringen sind: Grundschulempfehlung, Geburtsurkunde, Passbild.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.02.2020