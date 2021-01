Info-Veranstaltung findet online statt

Bad Mergentheim.Die Kaufmännische Schule in Bad Mergentheim bietet vielfältige Möglichkeiten, den bisher erreichten Bildungsstand zu erweitern, egal ob Abitur, Fachhochschulreife oder Berufsausbildung. Die digitale Ausstattung der Schule ermöglicht auch in Corona-Zeiten einen reibungslosen Ablauf von Unterricht, der für jeden Schüler zuhause am iPad stattfindet. Der Schulleiter der Kaufmännischen Schule, Volker Stephan, der Abteilungsleiter des Wirtschaftsgymnasiums mit den Profilen Wirtschaft und Internationale Wirtschaft, Jörgen Mann und der Abteilungsleiter des Kaufmännischen Berufskollegs und des Berufskollegs Fremdsprachen, Walter Kraus, stehen für Eltern und Schüler, die den mittleren Bildungsabschluss erhalten oder nach der 9. bzw. 10. Klasse aus einem allgemeinbildenden Gymnasium in ein berufliches Gymnasium wechseln möchten, in einer Online-Informationsveranstaltung zur Verfügung und beantworten Fragen zu diesen Schularten und dem Bewerbungsverfahren. Die Online-Fragestunde findet am Dienstag, 2. Februar, um 19 Uhr statt. Einfach die Internetseite www.ksmgh.de/fragen öffnen, man gelangt dann automatisch zur Online-Veranstaltung.

