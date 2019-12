In schwerer Zeit begleiten

Bad Mergentheim.Im Rahmen der traditionellen Jahresabschlussveranstaltung haben der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Volksbank Main-Tauber, Robert Haas, und der Vorsitzende des Betriebsrates, Daniel Wittmann, eine Spende in Höhe von 3500 Euro an die Vertreterinnen des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes „Sonnenschein“ in Bad Mergentheim übergeben. Die Organisation setzt sich für Kinder und Jugendliche mit lebensbegrenzenden Krankheiten ein.

Zehn Euro pro Mitarbeiter

Im Zuge des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) wurde seitens der Genossenschaftsbank für jeden Mitarbeiter, der an einem der zahlreichen Kurse teilgenommen hat, jeweils zehn Euro in einen Spendentopf eingezahlt.

Voller Freude

„Jeder, der im vergangenen Jahr etwas für seine Gesundheit getan hat, konnte so gleichzeitig einen karitativen Zweck unterstützen“, freute sich Wittmann in seinen Dankesworten. Voller Freude waren natürlich auch Elsbeth Kiesel und Silke Schlör, die die Spende im Namen des Hospizdienstes, der im gesamten Main-Tauber-Kreis aktiv ist, entgegennahmen.

„Seit fast acht Jahren sind unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter für die betroffenen Familien im Einsatz. Sie betreuen das kranke Kind, haben Zeit für Geschwisterkinder, entlasten die Eltern und stehen ihnen in dieser schwierigen Situation mit Rat und Tat zur Seite“, erklärte Silke Schlör.

Aktuell engagieren sich 25 ehrenamtliche Familienbegleiter und -begleiterinnen. „Anfang nächsten Jahres planen wir einen Qualifizierungskurs für neue ehrenamtliche Helfer, für dessen Finanzierung wir unter anderem auch Ihre überaus großzügige Spende einsetzen werden“, ergänzte Elsbeth Kiesel und betonte: „Für uns ist es schön, Menschen wie Sie an unserer Seite zu haben.“

