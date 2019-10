In Notfällen schnell und richtig reagieren

Bad Mergentheim.Was tun, wenn sich ein Kind verletzt hat? Wie helfe ich, wenn plötzlich die Atmung aussetzt? Wie reagiere ich richtig, wenn es einen Gegenstand verschluckt hat? Diese und andere Fragen beantwortet die Fortbildung „Erste Hilfe am Kind“, die am Montag, 14. Oktober, um 19 Uhr in der Aula des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim stattfindet. Eltern, Großeltern, Erzieher und an alle, die mit Kindern zu tun haben, sind dazu eingeladen. Es werden keine Vorkenntnisse benötigt. Die Fortbildung von Erste-Hilfe-Ausbilderin Bettina Baumbusch und Helmut Wolf, Lehrer für Pflegeberufe, ist kostenlos.

Die Ersthelfer informieren die Anwesenden über die Hilfsmaßnahmen bei Kindernotfällen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der praktischen Anwendung und zeigen Gefahrenquellen im Haus auf. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.10.2019