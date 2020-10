In neuen Räumen gut angekommen

Edelfingen.Der Wechsel in die Behelfs-Klassenzimmer an der Grundschule Au ist vollzogen und die ersten Erfahrungen am neuen Standort sind gemacht. Alle Seiten scheinen weitgehend zufrieden zu sein.

„Die Schüler der Grundschule Edelfingen werden in einer Containeranlage unterrichtet, die wir vom Landkreis übernommen haben und die mit einer Fassadenverkleidung und einer zusätzlichen Dacheindeckung optisch und energetisch aufgewertet wurde“, erklärt Pressesprecher Carsten Müller auf Anfrage unserer Zeitung.

Weiter teilt er mit: „Zwischen Edelfingen und den provisorischen Unterrichtsräumen in der Kernstadt wurde von uns ein genau auf den Unterrichts-Zeitplan angepasster Busverkehr eingerichtet. Die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Edelfingen sollte ursprünglich zum Schuljahres-Start 2021/ 2022 abgeschlossen sein. Allerdings hat uns der Einspruch im Rahmen des Baugenehmigungsverfahren für das Provisorium an der Grundschule Au rund drei Monate Zeit gekostet. So dass unser Bauamt nun davon ausgeht, Ende 2021 in Edelfingen fertig zu sein.“ Es werde alles unternommen, um die Verzögerung so kurz wie möglich zu halten.

Edelfingens Ortsvorsteher Detlef Heidloff erklärt auf Anfrage, dass nach seinem Kenntnisstand ein Anwohner im Weberdorf der Baugenehmigung zum Aufstellen der Container widersprochen hatte und so eine Entscheidung des Regierungspräsidiums nötig wurde.

Zum Umzug der Schule und der Baustelle in Edelfingen fügt er an: „Natürlich fordert die Großbaustelle, nicht nur den Grundschulkindern, sondern auch den Kindergartenkindern-Eltern und Anwohnern einiges ab.“ Bis jetzt habe es aber keine massiven Beschwerden, gerade der Anwohner, gegeben. Der Umzug selbst „war eine größere Aktion und hat mit Unterstützung der Mitarbeiter des städtischen Bauhof gut geklappt“, so der Ortsvorsteher.

Heidloff berichtet auch aus der kürzlich erfolgten Vorstandssitzung des Fördervereins der Grundschule, in der die Schülerbeförderung ebenfalls ein Thema war: „Der Bustransfer läuft sehr gut, die Kinder sind sehr diszipliniert. In Edelfingen passt die Mitarbeiterin der Kernzeitbetreuung an der Bushaltestelle auf und in Bad Mergentheim werden die Kinder von einer Lehrerin beim Aussteigen übernommen.“ Der Förderverein versuche zudem die Hausaufgabenbetreuung an zwei Tagen aufrecht zu erhalten; Mittagessen könne aufgrund der aktuellen Situation nicht angeboten werden.

In einer erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Presseinformation des Fördervereins war mitgeteilt worden, dass die Schulleiterin der Grundschule, Suzanne Schorn, erklärt habe, dass die Behelfsräume auch innen „sehr schön gestaltet sind, damit sich alle wohl fühlen können“.

Im Obergeschoss der zweistöckigen Containerschule befinden sich vier Klassenzimmer und ein Lehrerzimmer; im Erdgeschoss das Büro der Schulleiterin, das Sekretariat sowie eine Bücherei für die Lehrkräfte – ebenso ist hier ein Bewegungsraum und ein weiteres Klassenzimmer, welches für den Musik- und Kunstunterricht genutzt werden kann, zu finden. „Mittlerweile sind die Schüler und Lehrer in der Ersatzschule gut angekommen, haben sich gut eingelebt und die täglichen Abläufe haben sich eingespielt“, berichtete der Förderverein weiter. Suzanne Schorn, die Schulleiterin der Grundschule Edelfingen, war für eine ausführlichere Stellungnahme in den vergangenen Tagen nicht zu erreichen.

Ortsvorsteher Detlef Heidloff ging seinerseits auch noch auf den Edelfinger Jugendclub ein, der in Container hinter der Bauhofscheune umziehen musste. „Die Container stehen, die Elektrik ist fertig. Es gab ein Problem mit dem Wasseranschluss“, ein neuer werde in nächster Zeit verlegt, „dann kann der Jugendclub einziehen“, so Heidloff.

