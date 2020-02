In Leben von Komponisten eintauchen

Bad Mergentheim.Bei spannenden Vorträgen in das Leben und Wirken großer Komponisten eintauchen und dabei auch ihrer Musik lauschen – das wird bei einer neuen Veranstaltungsreihe in Bad Mergentheim möglich. Los geht es am Donnerstag, 13. Februar.

Für die Reihe arbeitet die Volkshochschule als Hauptveranstalter mit dem Deutschorden-Gymnasium, der Jugendmusikschule und der Buchhandlung Moritz und Lux zusammen. Das Konzept: In einer ganz neuen Form werden namhafte Komponisten vorgestellt. Dazu hält Dr. Roman Salyutov einen audiogestützten Impulsvortrag. Der Referent ist ein junger Konzertpianist, Dirigent und Musikwissenschaftler aus Bergisch Gladbach bei Köln. Er ist mit Konzerten weltweit unterwegs, leitet selbst mehrere Orchester und ist Organisator verschiedener Kulturprojekte.

Nach einer kurzen Pause folgt auf seinen Vortrag ein Solokonzert, bei dem verschiedene Werke des jeweiligen Komponisten als Klavierstücke erklingen. Veranstaltungsort ist die Aula des Deutschorden-Gymnasiums. Beginn um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr). Zum Auftakt dreht sich alles um Frédéric Chopin. Kaum ein anderer Komponist der Welt genießt so viel Interesse und erweckt so viel Begeisterung wie Chopin (1810-1849). Als einer der führenden Vertreter der musikalischen Romantik bereicherte er ihre Ästhetik durch seine Visionen.

Seine Aufmerksamkeit als Komponist galt vor allem der Klaviermusik, in deren Rahmen er sich lebenslang bewegte. Gerade deswegen wird er als ein wahrer Dichter für das Klavier angesehen, denn durch seine besondere Poesie, sei es in kleinen Präludien oder dramatischen Balladen und Sonaten, ermöglichte er, obwohl im Alltag extrem introvertiert, seinen Zuhörern einen einzigarten Einblick in seine innere Welt voller Leidenschaft, Fantasie und Dramatik.

Karten für die Komponisten-abende sind schon jetzt bei der Volkshochschule Bad Mergentheim im Alten Rathaus erhältlich, Telefon 07931/57-4300. stv

