In Leben und Wirken eintauchen

Bad Mergentheim.Bei spannenden Vorträgen in das Leben und Wirken großer Komponisten eintauchen und dabei auch ihrer Musik lauschen – das wird bei einer neuen Veranstaltungsreihe möglich. Am Donnerstag, 12. März, steht um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) der nächste Termin in der Aula des Deutschorden-Gymnasiums an. Dort dreht sich dann alles um Ludwig van Beethoven.

Dr. Roman Salyutov (Bild) hält einen audiogestützten Impulsvortrag. Der Referent ist ein junger Konzertpianist, Dirigent und Musikwissenschaftler aus Bergisch Gladbach bei Köln. Er ist mit Konzerten weltweit unterwegs, leitet selbst mehrere Orchester und ist Organisator verschiedener Kulturprojekte. Es folgt ein Solokonzert, bei dem verschiedene Werke des jeweiligen Komponisten als Klavierstücke erklingen. Mit Beethovens Schaffen ist einer der größten Wendepunkte in der Musikgeschichte verbunden.

Als Wiener Klassiker und jüngerer Zeitgenosse von Mozart entwickelte sich Beethoven ganz schnell abseits von festen und gut bewahrten Traditionen und begab sich auf die Suche nach neuen Ausdrucksformen und inspirierenden Ideen. In vielem, was er schuf, war er seiner Epoche voraus und ebnete der Musik der Romantik, wie auch der Musik des 20. Jahrhunderts, den Weg.

Für die Reihe arbeitet die Volkshochschule als Hauptveranstalter mit dem Deutschorden-Gymnasium, der Jugendmusikschule und der Buchhandlung Moritz und Lux zusammen. Karten für den Abend sind schon jetzt bei der Volkshochschule Bad Mergentheim im Alten Rathaus erhältlich. Telefon-Kontakt: 07931/ 574300. / stv

