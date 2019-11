In Jagdhütte eingebrochen

Bad Mergentheim.Ob mit einem Einbruch in eine Jagdhütte wohl die nächsten Ziele ausgespäht wurden?, fragt sich die Polizei nach einem Einbruch in eine Waldhütte in Bad Mergentheim.

Ein mehrere hundert Euro teures Jagdfernglas wurde dort am Wochenende gestohlen. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen brachen Unbekannte in die Hütte im Waldgebiet hinter dem Friedhof Dainbach ein. Zugang erlangten die Täter durch ein Fenster. Sie beschädigten allerdings nicht nur dieses. Auch Wände, das Balkongeländer und weitere Einrichtungsgegenstände gerieten in Mitleidenschaft. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 1000 Euro.

Zeugen melden sich unter Telefon 07931/54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim. pol

