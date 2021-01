„In diese Richtung darf dann nicht geschossen werden“

Edelfingen/Löffelstelzen.Die Polizei hat ihre Ermittlungen eingestellt und verfolgt die Anzeige der Spaziergänger, die am vergangenen Samstagvormittag nahe Edelfingen/Löffelstelzen, im Bereich Ketterberg, in eine Treibjagd hineingerieten, nicht weiter (unsere Zeitung berichtete ausführlich am Dienstag). Denn: „Es gab kein Fehlverhalten, dass die Polizei ahnden könnte.“

Wie steht es um die Absicherungspflichten

...