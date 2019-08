In der Krise neue Perspektiven finden

Beratung in Krisensituationen ist Kernaufgabe der evangelischen Kirche. Die Psychologische Beratungsstelle Bad Mergentheim hat weiterhin ihren Schwerpunkt in der Erziehungsberatung.

Bad Mergentheim. Die vom evangelischen Kirchenbezirk Weikersheim getragene Stelle unterstützt Familien, ermutigt belastete Menschen in Krisenzeiten und hilft, Paarkonflikte zu klären.

Über die aktuelle Lage informierte Stellenleiterin Eva M. Reinmuth (Diplom-Psychologin und Gesprächspsychotherapeutin G. w. G.) bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins „Kirche hilft Menschen“.

Mit einem stabilen Team von fünf festen Kräften und vier Honorarkräften habe man im vergangenen Jahr ein beachtliches Arbeitspensum bewältigt. Zwar seien die Fallzahlen um etwa 30 zurück gegangen, aber der zeitliche Aufwand sei um 200 Stunden gestiegen. Das erkläre sich mit der Schwere und Komplexität der Fälle.

631 Menschen beraten

Man habe 631 Personen in 338 Fällen beraten. In 253 Fällen habe sich um Erziehungs- und Jugendberatung gehandelt, 46-mal sei es um Lebensberatung und 39-mal um Paarberatung gegangen.

Seit 40 Jahren gebe es jetzt die Beratungsstelle im Dietrich-Bonhoeffer-Haus am Bahnübergang. 1979 sei sie als Außenstelle der Beratungsstelle in Heilbronn gegründet worden. Träger war ursprünglich der evangelische Oberkirchenrat Stuttgart, im Jahr 1996 sei die Mergentheimer Beratungsstelle im Rahmen der Regionalisierung zum Kirchenbezirk Weikersheim gekommen. Ursprünglich hätten Lebens- und Eheberatungen im Mittelpunkt gestanden. In den letzten Jahren habe sich dann der Bereich Umgangsberatung /Betreuter Umgang zu einem Schwerpunkt der Arbeit entwickelt und eine Vergrößerung der Zahl der Fachkräfte nötig gemacht.

Im Jahre 2018 hätten schon 26 Prozent der Erziehungsberatungen mit dem Thema Umgang zu tun gehabt. Das erfordere viel Organisationsarbeit und Kooperationen mit Kindertagesstätten, Schulen, Ärzten und Kliniken. Besonders bei Fragen der Kindeswohlgefährdung oder bei strittigen Umgangsfragen sei auch eine enge Abstimmung mit dem Jugendamt erforderlich.

Neu seien auch die Gruppen für Jugendliche, die im Laufe der letzten Jahre die Trennung der Eltern erlebt haben. Bei zwei Anlässen, so die Stellenleiterin, wolle sich die psychologische Beratungsstelle in den nächsten Monaten öffentlich präsentieren: Am Kirchenbezirkstag „Lust auf Kirche“, der am 15. September in der Tauberphilharmonie stattfinde, sei man mit einem Stand beteiligt.

Man wolle da zeigen, dass „auch Beratungsarbeit Lust auf Kirche machen kann“, etwa dann, wenn „Menschen erleben, dass sie angenommen werden und neue Perspektiven entwickeln können, mit denen das Leben wieder freundlicher aussieht“. Am Freitag, 8. November, werde man dann mit Kooperationspartnern und allen Interessierten im evangelischen Gemeindehaus in Weikersheim das 40-jährige Bestehen der Beratungsstelle festlich begehen.

Das Sekretariat ist zur Terminvergabe (auch für die Außensprechstunden in Creglingen und Niederstetten) unter Telefon 07931 / 8069 erreichbar – montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr, dazu montags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr. peka

