In den Senat der Wirtschaft berufen

Bad Mergentheim.Als Senator der Wirtschaft repräsentiert Dominik Möhler künftig das in der Gesundheitsförderung europaweit tätige Unternehmen Akon Aktivkonzept mit Sitz in Bad Mergentheim. Er wird sich insbesondere auch in der Gesundheitskommission des Senats einbringen.

Der Senat der Wirtschaft ist eine parteiunabhängige Wertegemeinschaft und zugleich „Denkfabrik“, die aktiv an Lösungen von Zukunftsfragen im Interesse des Gemeinwohls mitwirkt und Lösungsvorschläge erarbeitet. Er ist Gesprächspartner des Parlaments, der Bundesregierung und internationaler Organisationen und hat seinen Sitz in Bonn im ehemaligen Bundestag und in Berlin im Haus der Bundespressekonferenz, neben weiteren Dependancen in Brüssel, Wien und New York.

Der Senat der Wirtschaft setzt sich aus Spitzenmanagern und Persönlichkeiten der Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik zusammen, die sich ihrer Verantwortung gegenüber Staat und Gesellschaft besonders bewusst sind. Sie tragen als Botschafter gemeinsam dazu bei, die gemeinwohlorientierten Ziele einer Nachhaltigkeit im Sinne der Ökosozialen Marktwirtschaft praktisch umzusetzen. Ehrensenatoren sind zum Beispiel der ehemalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher, Jean-Claude Juncker, Prof. Günther Verheugen, Prof. Klaus Töpfer, Prof. Jürgen Rüttgers.

Die ethischen Grundsätze der Wertegemeinschaft des Senats können auch Grundlage und Leitlinie für das wirtschaftliche Handeln der Mitglieder des Senats sein. Fairness und Partnerschaft im Wirtschaftsleben sowie die soziale Kompetenz von Unternehmern und Führungskräften prägen die Arbeit des Senats.

Nach vorausgegangener Nominierung in Bonn fand vor kurzem die offizielle Berufung von Dominik Möhler zum Senator mit Verleihung der Berufungsurkunde in festlichem Rahmen im Bayerischen Landtag, dem Maximilianeum, statt.

Gesundheitsförderung

„Die gemeinwohlorientierten Werte, ethischen Grundsätze und Ziele des Senats der Wirtschaft stehen uneingeschränkt im Einklang mit dem Engagement und der Philosophie unseres Unternehmens, mit dem wir einen gesellschaftlichen Beitrag im Sinne einer nachhaltigen Gesundheitsförderung der Bevölkerung leisten“ so Akon-Geschäftsführer Dominik Möhler: „Die Berufung in den Senat der Wirtschaft verstehen wir zugleich als besondere Auszeichnung für unser Unternehmen und für die in nahezu zwei Jahrzehnten geleistete Arbeit im Segment der gesundheitlichen Primärprävention.“ pm

