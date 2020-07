In den Ferien kostenlos Unterrichtsstoff vertiefen

Bad Mergentheim.Gemeinsam mit dem Wissens- und Bildungsanbieter Brockhaus bietet die Bad Mergentheimer Stadtbücherei ab sofort und bis zum Ende der Sommerferien einen kostenfreien Zugang zum Online-Lernhilfe Schülertraining.

Mit dem Angebot, so heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt, können alle Schüler der Klassen 5 bis 10 in einer sicheren und werbefreien Lernwelt Wissenslücken schließen, die während der Schulschließungen der zurückliegenden Wochen entstanden sind. Oder sie können den Unterrichtsstoff wiederholen und auffrischen.

Mit einem gültigen Büchereiausweis kann jederzeit von zu Hause aus auf das Angebot zugegriffen werden. Der Ausweis ist für Kinder und Jugendliche kostenlos. Das Angebot richtet sich an alle Nutzer der Stadtbücherei, denn es ermöglicht im Aktionszeitraum auch den Zugriff auf die gesamte Enzyklopädie sowie das Jugend- und Kinderlexikon von Brockhaus. Seit Wochen lernen Kinder und Jugendliche während der Corona-Krise in einem Mix aus Fern- und Präsenzunterricht. Ein Ende ist nicht absehbar. Bereits jetzt ist zu erkennen, dass dies nicht überall gut funktioniert hat und viele Kinder als Verlierer dieser Entwicklung zurückbleiben. Das Brockhaus Schülertraining für die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathematik hilft Schülern beim Verstehen von Unterrichtsinhalten, Schließen von Wissenslücken und Vertiefung von bereits erlerntem Stoff. Schüler wählen in dem digitalen Nachhilfe-Angebot ihr Wunschfach und -thema aus und nach einer kurzen Einführung stehen ihnen abwechslungsreiche interaktive Übungen zur Verfügung. Von Fachexperten und Didaktikern entwickelt, fördert das Training neben dem Umgang mit Computer und Internet auch Lesekompetenzen, Textverständnis und eigenständiges Arbeiten. Jeder lernt hier in seinem eigenen Tempo und damit ohne Stress. Die geprüften und werbefreien Inhalte orientieren sich an den zentralen Lehrplaninhalten. Informationen und den Link zum Angebot findet man auf der Startseite des Online-Katalogs der Stadtbücherei Bad Mergentheim (www.stadtbuecherie.bad-mergentheim.de).

Bei Fragen hilft das Team der Stadtbücherei weiter. Telefonisch sind die Mitarbeiterinnen erreichbar unter 07931/ 574200 oder persönlich zu den Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Mittwoch und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Für alle Schüler ab der fünften Klasse bietet die Stadtbücherei auch vor Ort „Lernhilfen“ an. Medien zur Unterstützung des selbstständigen Lernens und als Grundlage zur Vertiefung und Aufarbeitung werden zentral und übersichtlich nach Fächern geordnet angeboten und laufend aktualisiert. Die Lernhilfen-Regale befinden sich bei den Sachbüchern für Erwachsene. Im Zeitraum vom Samstag, 5. September, bis einschließlich Samstag, 19. September, bleibt die Stadtbücherei geschlossen. stv

