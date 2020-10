Impulstage auf 2021 verschoben

Bad Mergentheim.Die Auftaktveranstaltung der ersten „Mergentheimer Immunsystem Impulstage“ fand am 11. Oktober statt. Es handelt sich hier um eine Initiative der „Blauen Quelle – Blu Room“ mit Unterstützung durch die Kurverwaltung und die Stadt Bad Mergentheim sowie den Tourismusverband Liebliches Taubertal und die Arbanova-Familienstiftung. Die Initiative will Menschen über ihr Immunsystem – ihre Lebensversicherung – informieren. Die Veranstalter sehen sich aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie im Main-Tauber-Kreis veranlasst, die für jeweils Samstag, 31. Oktober, 7. November und 12. Dezember geplanten Folgeveranstaltungen abzusagen und in das Jahr 2021 zu verschieben. Die neuen Termine werden frühzeitig bekannt gegeben. Informationen unter Telefon 07931 / 1209868. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.10.2020