Impfbefürworter kontra Impfgegner

Sehr geehrter Herr Dr. Köber! Vielleicht haben Sie übersehen, dass es zwischen 2001 und 2015 verschiedene Untersuchungen gab, von geimpften und ungeimpften Kindern. Dies waren 1015 Familien mit 1921 Kindern, von denen 450 geimpft und 1471 nicht geimpft waren.

Geimpfte Kinder litten 4,4-mal häufiger unter AD(H)S, 1,9-mal häufiger unter Allergien, 2,2-mal öfter an Neurodermitis und 14-mal häufiger an Asthma. Zu ähnlichen Ergebnissen kam 2012 die Gesellschaft für Kinderosteopathie (GKO) bei insgesamt 521 Kindern von null bis 17 Jahren. Davon waren 384 geimpft und 137 ungeimpft. Es zeigte sich eine 6,1-mal größere Häufigkeit für AD(H)S, es gab 1,7-mal häufiger Allergien, 5,5-mal mehr Asthma, 1,5-mal häufiger Bronchitis, und 3,1-mal häufiger trat Epilepsie bei geimpften Kindern auf.

Obwohl der offizielle Impfplan in den USA vier Impfdosen gegen 13 verschiedene Pneumokokken-Erregerstämme vor dem 15. Lebensmonat (also mit ein-ein-Viertel-Jahren) empfiehlt, erkrankten diese geimpften Kleinkinder mit einer 340 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit an Lungenentzündung.

Impfungen können, anstatt das Immunsystem zu trainieren, unsere angeborene Immunabwehr schädigen und zerstören und damit die Fähigkeit des Körpers, selbst mit Krankheiten fertig zu werden. Das zeigt ganz besonders die Kinderkrankheit Masern, die ein gesundes Kind durchmacht und lebenslang gegen diese immun ist. Hingegen können Kinder, die gegen Masern geimpft werden, dadurch Schaden nehmen, müssen wieder geimpft werden, können wieder Schaden nehmen und sollen als Erwachsener nochmals geimpft werden.

Laut WHO sterben mehr Menschen an der Masernimpfung als an der Masernerkrankung. Und um eine genügend hohe Antikörperbildung zu gewährleisten, werden den Impfungen Zusatzstoffe wie Quecksilber oder Aluminium beigesetzt, die auch, aber nicht nur der Konservierung dienen. Impfstoffe können krebserregendes Formaldehyd enthalten oder Zellen von abgetriebenen Föten. Impfstoffe werden auf lebenden Zellkulturen gezüchtet, weil Viren nur in lebenden Systemen existieren und sich vermehren können. Oft werden sie im lebenden Tier gezüchtet, im Blut vom Pferd oder Schwein oder im Eiter aus Kuhpocken.

Auch wenn die Impfstoffe sorgfältig gereinigt werden, gelangen immer auch Bestandteile solcher Zellen in den kleinen menschlichen Körper. Robert Bell, der ehemalige Vizepräsident der internationalen Krebsforschung am British Cancer Hospital erklärte: „Der hauptsächliche, wenn nicht sogar einzige Grund für den monströsen Anstieg an Krebsfällen sind Impfungen!“

