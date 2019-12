„Immer Spannungsthemen“

Bad Mergentheim.Jochen Flasbeck hielt – wie gewohnt – die Rede der Freien Wähler zum Haushalt 2020. Während der Rest seiner Fraktion dem Zahlenwerk zustimmte, lehnt er es ab.

„Solymar, Kurverwaltung, Stadtbus, Asylbewerber und jetzt das Klima – jedes Jahr gibt es ein anderes Spannungsthema in Bad Mergentheim“, erklärte Flasbeck seinen Zuhörern. Die Freien Wähler seien überzeugt, dass auch die Kurstadt ihren Beitrag zur Klimaneutralität beitragen müsse, um dem Schreckensszenario der Kreisforstamts-Leitung („wenn das Waldsterben so weitergeht, besteht Deutschland in 20 Jahren nur noch aus Wacholderheiden“) entgegenzuwirken. Dass die Grünen die großen Gewinner auch der hiesigen Kommunalwahl im Mai waren, sollte allen anderen ein Weckruf sein, dass die Öffentlichkeit sich ein anderes politisches Handeln in Sachen Umwelt- und Naturschutz wünsche. Den Flächenverbrauch durch zu viele neue Baugebiete sowie die teure Erschließung und die Unterhaltung neuer Straßen kritisierte Flasbeck unter anderem als zu kostenintensiv für die Kurstadt.

Auf die Schulen eingehend monierte Flasbeck, dass jede ihr eigenes Süppchen koche, weil es der Stadtverwaltung nicht gelinge, die technische und schulische Ausstattung bei gleichen Anforderungen zu vereinheitlichen und den Bezug zu zentralisieren. „Bis heute waren wir auch nicht in der Lage, Mittel aus dem Digitalfonds zu beantragen.“

Mit Blick auf die Finanzen erinnerte Flasbeck daran, dass „der Ergebnishaushalt durchgängig unterfinanziert ist“. Die Verwaltung lege trotz Haushaltskonsolidierungskonzept für 2020 einen Entwurf vor, der dem gesetzten Rahmen nicht entspricht, so Flasbeck enttäuscht. Und auch die CDU-Fraktion habe seit dem Wegfall von „Erbsenzähler“ Dr. Klaus Hofmann anscheinend das Sparen verlernt und konzentriere sich mehr auf Wahlgeschenke.

Bauchschmerzen bereitet Flasbeck der Abmangel von 476 000 Euro für drei Freibäder und ebenso die fehlende Kompetenz der Stadt in Sachen Energieverbrauch städtischer Gebäude. Einsparpotenziale seien nicht einmal bezifferbar!

Einen autonom-fahrenden Bus im Innenstadtbereich lehnten die FW als Konkurrenz zum Stadtbus ab und zudem die Steuergelder für einen Kunstrasenplatz, die Beregnungsanlagen für Sportstätten, den dritten Brückenheiligen in Markelsheim und das Bürgerbudget.

Auf den Prüfstand müssten auch die letzten drei noch besetzten Verwaltungsaußenstellen in den Teilorten. sabix

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019