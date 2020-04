Im Panzer-Feuer den Tod gefunden

Am 31. März drangen Amerikaner mit Panzern von Westen gegen Bad Mergentheim vor. Diese wurden aber bei Neunkirchen zurückgeschlagen. Erst am 7. April konnten sie, jetzt von Norden kommend, in die vom Militär verlassene Stadt rollen. Über die Kaiserstraße sollten die Soldaten möglichst schnell Crailsheim erreichen.

© Sammlung Behr