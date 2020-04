Im Mai: Keine lange Nacht für Einkäufe

Bad Mergentheim.Der Vorsitzende der Bad Mergentheimer Citygemeinschaft, Hans-Joachim Kuhn, teilt per Pressemitteilung mit, dass aufgrund der aktuellen Situation die geplante lange Einkaufsnacht am Freitag, 22. Mai, nicht stattfindet.

Der Nachtbummel hat mittlerweile eine große Tradition in der Kurstadt und findet üblicherweise zweimal im Jahr – im Mai und September – statt.

Den treuen Kunden und interessierten Gästen könne man aber mit großer Freude mitteilen, so Kuhn, dass die Veranstaltung wieder am Freitag, 11. September, stattfinden soll und die Geschäfte dann bis Mitternacht geöffnet haben werden. An diesem Termin soll die ganze Stadt auch mit Lichtobjekten des Veranstaltungspartners „Airlights“ bestückt sein und erstrahlen.

„Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf diesen stimmungsvollen Abend“ im September, erklärt der Vorsitzende der Citygemeinschaft, Hans-Joachim Kuhn, in seiner Mitteilung. pm/sabix

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.04.2020