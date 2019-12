Im Kursaal: pichorbello-Neujahrskonzert

BAD MERGENTHEIM.Immer wieder Neujahr, immer wieder pichorbello und doch immer wieder aufs Neue faszinierend. Chorleiter Uli Dachtler schafft es mit seinen rund 50 Sängern jedes Jahr, ein mitreißendes Konzerterlebnis zu gestalten. Mühelos bewegt sich der Chor zwischen Mozart, Phil Collins, Queen und Bruno Mars. Die Gäste dürfen gespannt sein, was sich der Ernsbacher Chor im Jubiläumsjahr ausgedacht hat. Die Veranstaltung im Kursaal am Freitag, 10. Januar, beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, beim Gäste-Service im Kurpark, bei der Tourist-Info, Telefon 07931/57-4820, sowie an der Abendkasse und unter www.kurpark.reservix.de. Bild: Gesangverein Ernsbach/Carolin Lutz

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.12.2019