Im Ernstfall zählt jede Minute

Bad Mergentheim.Die Herzerkrankungen verharren im Main-Tauber-Kreis nach Mitteilung der AOK auf einem hohen Niveau.

In den Industrienationen sind Herz-Kreislauf-Krankheiten die häufigsten Todesursachen im Erwachsenenalter, hierbei vor allem die koronare Herzkrankheit (KHK). Bei dieser Erkrankung kommt es infolge verengter Herzkranzgefäße zu einer Mangeldurchblutung des Herzens. Als akute Komplikation einer koronaren Herzkrankheit spielt der akute Herzinfarkt eine vorrangige Rolle.

Mehr als sechs Prozent der Bevölkerung leiden an einer koronaren Herzerkrankung. Im Jahr 2019 wurden in Baden-Württemberg 278 423 AOK-Versicherte deshalb ärztlich behandelt. Im Main-Tauber-Kreis waren es 4312. Die Zahlen verharren laut AOK-Pressemitteilung seit Jahren auf einem hohen Niveau.

Achtung Herzinfarkt

AOK-Ärztin Dr. Sabine Knapstein sagt dazu: „Bei einer koronaren Herzerkrankung sind die großen Adern verengt, die das Herz mit Sauerstoff versorgen. Dies kann bei körperlicher Anstrengung Kurzatmigkeit und Brustschmerzen auslösen. Wenn sich ein Koronargefäß plötzlich ganz verschließt, kann ein Herzinfarkt die Folge sein.“ Das Robert-Koch-Institut meldet für Deutschland etwa 280 000 Herzinfarkte pro Jahr. Nach Auskunft der Deutschen Herzstiftung sind jährlich rund 65 000 Todesfälle infolge plötzlichen Herzstillstands zu verzeichnen.

Dr. Knapstein: „Bei einem Herzinfarkt wird ein Teil des Herzens plötzlich nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt, so dass es zu dauerhaften Schäden am Herzmuskelgewebe und -Stillstand kommen kann. Hier zählt jede Minute, um lebensrettende Maßnahmen einleiten zu können und Folgeschäden zu begrenzen. Bei einem Verdacht sollten sofort über den Notruf 112 Arzt und Rettungswagen gerufen werden.“ Als Ursache entstehe der Herzinfarkt oft aus Ablagerungen in den Blutgefäßen. Als Hauptrisikofaktoren gelten Tabakkonsum, körperliche Inaktivität, Übergewicht, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen und Bluthochdruck.

Dr. Sabine Knapstein: „Anhand von Risikokalkulatoren lässt sich heutzutage das persönliche Zehn-Jahres-Risiko relativ gut abschätzen.“

Für die Vorbeugung und Behandlung sei ein gesunder Lebensstil maßgeblich für den Erfolg: Gewichtsreduktion, Beendigung des Rauchens, fettarme und ballaststoffreiche Ernährung, aktive Stressbewältigung und regelmäßige Bewegung. aok

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.11.2020