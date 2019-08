Hubert Scheidel als Ortsvorsteher im Amt bestätigt

Apfelbach.Ortsvorsteher Hubert Scheidel begrüßte die alten und neuen Ortschaftsräte sowie die einige Bürger aus Apfelbach zur konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates. In dieser Sitzung wurden das ausscheidende Gremium verabschiedet und die neu gewählten Ortschaftsräte verpflichtet.

Zunächst verabschiedet Ortsvorsteher Hubert Scheidel den ausscheidenden Ortschaftsrat Bernhard Ettwein, der vor der Wahl schon gesagt hatte, dass er sich nicht mehr als Ortschaftsrat zur Verfügung stellen werde.

Ettwein gehörte dem Gremium 15 Jahre an, in dieser Zeit wurden verschiedene Projekte ausgeführt: Ausbau der Frühlingsstraße, Erneuerung des Vorplatzes am Dorfgemeinschaftshauses sowie der Vorplatz am Rathaus, Ausbau des Sailbergwegs und des Dorfplatzes. Ettwein machte sich immer stark für die Natur. Der Ortsvorsteher bedankte sich bei ihm auch im Namen des Ortschaftsrates und der Einwohner und übergab ihm ein Weinpräsent.

Danach verpflichtete Hubert Scheidel die neugewählten Ortschaftsräte für die nächsten fünf Jahre mit der Verpflichtungsformel und per Handschlag.

Als nächstes stand die Wahl des Ortsvorstehers an. Aus dem Ortschaftsrat wurde Hubert Scheidel vorgeschlagen, der einstimmig wieder gewählt wurde. Zum ersten Stellvertreter wurde Helga Beez gewählt, zum zweiten Stellvertreter Ralf Brand. Der neue Ortschaftsrat besteht aus Hubert Scheidel, Helga Beez, Thomas Schmidt, Bertram März, Ralf Brand, Steffen Brand, Patrick Sazinger.

Der Ortsvorsteher wird am 31 Juli durch Oberbürgermeister verpflichtet. Zukunftsthemen für Apfelbach: Innerortsausbau von leerstehenden Gebäuden, Radwegausbau nach Markelsheim, Erwerb eines Grundstücks zu einem neuen Neubaugebiet. Ausbau von Wanderwegen, 925 Jahre Apfelbach 2021, Einbau eines behindertengerechten öffentlichen WC.

