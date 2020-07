Hospizdienst sucht noch Helfer

Bad Mergentheim.Die Hospizarbeit steht für einen bewusst gestalteten Umgang mit Krankheit, Sterben, Tod und Trauer.

Der Ökumenische Hospizdienst Bad Mergentheim bietet in Kürze einen Kurs für neue ehrenamtliche Mitarbeiter an. Voraussetzung ist die Ausbildung in drei Teilen nach dem sogenannten „Celler Modell“, bestehend aus zwei Theorieeinheiten und einem zwischengeschalteten Praktikum.

Hospizmitarbeit umfasst die ehrenamtliche Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden und ihren Angehörigen mit Aufmerksamkeit, Fürsorge und Wahrhaftigkeit. Voraussetzung für die Ausübung dieses Ehrenamtes ist eine psychische Belastbarkeit und keine aktuell bestehende Trauersituation.

Der Ausbildungszeitraum erstreckt sich von September 2020 bis März 2021. Es findet ein Informationsabend am Montag, 7. September um 19 Uhr im Erdgeschoss des Peter-Rigler-Haus am Caritas-Krankenhaus statt.

Bei Interesse oder weiteren Fragen kann die Hospizkoordinatorin, Sabine Strommer, unter Telefon 0 159/ 052 751 73) oder per E-Mail (hospizkoordinatorin@gmx.de) kontaktiert werden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.07.2020