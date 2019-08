Hornissen und Wespen im Fokus

Bad Mergentheim.Viele Menschen sind Wespen und Hornissen nicht wohl gesonnen. Dabei sind sie ökologisch gesehen sehr wertvolle und nützliche Tiere.

Warum, das ist Gegenstand eines Vortrags am Donnerstag, 29. August, um 19.30 Uhr im Kurhaus-Kleiner Kursaal. Referent ist Josef Gulde, Vorsitzender der Naturschutzgruppe Taubergrund.

Nützlich, aber nervig

Besonders im Spätsommer machen die Tierchen einem das Leben beim Kaffeekränzchen oder Grillen im Freien manchmal ganz schön schwer.

Was kann man tun, wenn man von ihnen belästigt wird? Wo ist eigentlich der natürliche Lebensraum dieser Tiere? Warum stirbt am Ende des Jahres das komplette Volk bis auf eine paar junge Königinnen aus? Sind Wespen und Hornissen wirklich aggressiv? Wie gefährlich ist ein Stich tatsächlich? Was ist dran an der Mär, dass sieben Hornissenstiche ein Pferd und drei einen Menschen töten könnten? Warum stehen sie unter Schutz? Wie schafft man es, den Sympathiewert dieser einzigartigen Insekten zu steigern?

Diese und viele andere Fragen werden beim Bildvortrag beantwortet. nsg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.08.2019