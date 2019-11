Bad Mergentheim.Ein Fachvortrag im Caritas-Krankenhaus beschäftigt sich am Montag, 18. November, mit dem Thema „Homöopathie für Kinder“. Dr. Bögner-Zoller stellt Therapiemöglichkeiten als Ergänzung zur Schulmedizin vor.

Bauchschmerzen ohne organische Ursache, Unruhezustände bei Säuglingen, die Nase läuft – in solchen Fällen wünschen sich Eltern bei der Behandlung ihrer Kinder oft begleitende Alternativen zur Schulmedizin. „Grundsätzlich können sowohl akute als auch chronische Erkrankungen homöopathisch behandelt werden“, betont Dr. med. Kerstin Bögner-Zoller. „Allerdings ist vor allem bei chronischen Erkrankungen vor Beginn der Behandlung eine ausführliche Fallaufnahme notwendig, um ein möglichst exaktes Bild der Krankheit und des Kindes in allen Facetten seines körperlichen-seelischen-geistigen Seins erstellen zu können.“

Bei bestimmten Erkrankungen kann Homöopathie dann ergänzend zur schulmedizinischen Therapie eingesetzt werden. Die Ärztin für Klassische Homöopathie kommt aus der Schulmedizin und kennt daher beide Therapieansätze. In ihrem Vortrag „Homöopathie für Kinder“ am stellt sie die Grundlagen der Klassischen Homöopathie vor und zeigt die Therapiemöglichkeiten speziell bei Kindern auf. An Fallbeispielen macht sie deutlich, bei welchen Erkrankungen die Homöopathie in Frage kommt. „Ziel der homöopathischen Behandlung nach den klassischen Regeln des Arztes Samuel Hahnemann ist es, den Organismus zur Eigenregulation anzuregen, damit er wieder ins Gleichgewicht kommt“, so Dr. Bögner-Zoller.

„Das Arzneimittel muss – aufgrund der Gesamtheit der Symptome – individuell passend für den einzelnen Patienten gewählt werden.“ Als Starterpaket für Einsteiger stellt sie einige Arzneimittel für die homöopathische Haus- und Notfallapotheke vor. Im Anschluss beantwortet sie die Fragen der Besucher.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.11.2019