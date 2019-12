Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Stuppach.Zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Samstagnachmittag bei Stuppach. Die Fahrerin eines VW Passat war auf der B 19 unterwegs und wollte in Richtung Autobahn fahren. Auf Höhe der Kreuzung B 19/Abzweigung Stuppach wurde die Frau derart von der tiefstehenden Sonne geblendet, dass sie auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Fahrerin eines Hyundais, die zum selben Zeitpunkt in Richtung Bad Mergentheim fuhr, konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20 000 Euro geschätzt. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.12.2019