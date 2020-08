Hoher Besuch bei Würth

Bad Mergentheim.Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur Steffen Bilger hat auf Initiative der hiesigen Bundestagsabgeordneten Nina Warken das Unternehmen Würth Industrie Service besichtigt.

Im Vordergrund des Besuchs stand das Kanban-Lager auf über 56 500 Quadratmetern und die enge Vernetzung der unterschiedlichen Logistikbereiche für einen effizienten Ablauf des Materialflusses und der Warenversorgung.

Damit versorgt das Unternehmen seine über 20 000 nationalen, europäischen und internationalen Kunden sicher und innovativ mit Produktionsmitteln, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Sonderteilen direkt aus Bad Mergentheim. Um reibungslose Prozesse und eine Just-in-time Belieferung sicherstellen zu können, ist die Voraussetzung hierfür nicht nur eine effektive und effiziente Infrastruktur sowie die Verzahnung aller Bereiche auf der über 15,5 Kilometer langen Förderanlage, sondern ebenso der Einsatz von digitalen Technologien und innovativer Robotertechnik.

Den Mittelpunkt der Veranstaltung stellte ein Rundgang mit Geschäftsführer Rainer Bürkert sowie Armin Rother, Leiter der Ausstellungen,dar.

Ein Raum zum Anfassen

Die Entwicklung des Unternehmens ist nicht nur durch die digitalen Prozessveränderungen sowie baulichen Maßnahmen innerhalb der Logistik sichtbar, sondern auch bildlich in der Welt der Würth Industrie Service – ein Raum „zum Anfassen“ – dargestellt. Infolge der Führung durch die geschichtlichen Epochen der Würth Industrie Service sowie durch die Vielfalt der Produkt- und Systemlösungen, konnten die Teilnehmer ein klares Bild des Unternehmens und nähere Einblicke in das C-Teile-Management (etwa Schrauben, Muttern oder Scheiben) für die produzierende Industrie gewinnen. „Ich freue mich, dass ich meinen Kollegen und Parlamentarischen Staatssekretär Steffen Bilger für einen Besuch im Wahlkreis Main-Tauber gewinnen konnte. Herzlichen Dank an die Würth Industrie Service, die mit über 1700 Mitarbeitern am Standort Bad Mergentheim ein sehr bedeutender Arbeitgeber in unserer Region ist. Das waren vielfältige und für uns wertvolle Einblicke in das Unternehmen“, erklärte die Bundestagsabgeordnete Nina Warken. wis

