Hohe Verdienste um die Sportjugend gewürdigt

Bad Mergentheim.Im Rahmen der Jahresversammlung des Sportkreises- und der Sportjugendversammlung standen neben einem Rückblick und in einem Ausblick auf das weitere Jahr zwei besondere Ehrungen auf der Tagesordnung. Sportkreisjugendleiter Reinhold Balbach kam die Ehre zu, Sandra Bergold und Michael Frank im Rahmen der Veranstaltung auszuzeichnen.

Sandra Bergold begann als Fünfjährige bereits 1989 mit dem aktiven Turnen. Bis 2004 war sie in der Turnabteilung des TSV Weikersheim aktiv. Als 16-Jährige übernahm sie 2000 das Amt der Kassiererin der Turnabteilung. Dieses Amt übt sie bis zum heutigen Tag aus. Seit 2003 ist sie Übungsleiterin im Leistungsturnen, das sie trotz ihrer zwei Kinder mit viel Engagement ausübt. Ihr langjähriges Engagement würdigte der TSV Weikersheim bereits 2019 mit der Ehrennadel in Gold. In den Vorstand der Sportjugend Mergentheim wurde Sandra Bergold 2010 beim Sportkreisjugendtag in Neunkirchen gewählt. Zuerst war sie zwei Jahre Beisitzerin und übernahm 2012 das Amt der Schriftführerin und stellvertretenden Sportkreisjugendleiterin. Beim Sportkreisjugendtag in Edelfingen übergab sie in diesem Jahr diese beiden Aufgaben an Jonas Gebert, bleibt aber der Sportjugend als Beisitzerin erhalten. Aus diesen Gründen überreichte Reinhold Balbach ihr die goldene Ehrennadel der Württembergischen Sportjugend.

Dann stand erstmalig im Sportkreis Mergentheim eine WSJ-Multitalent-Ehrung an. Balbach betonte, dass diese Ehrung Michael Frank mehr als verdient habe.

Bereits als Kind und Jugendlicher turnte er in seinem Heimatverein. Zudem spielte er beim TSV Laudenbach und dem TSV Weikersheim in der Jugend Fußball. Als Aktiver kickte er viele Jahre für den TSV Laudenbach und den FC Creglingen.

Zahlreiche Preise erworben

Von 1999 bis 2003 war er Vorstand des Jugendclubs Vorbachzimmern, welcher die Jugendabteilung des dortigen TSV ist. In diesen vier Jahren verwirklichte er zwei besondere Projekte: Zum einem die Kletterwand an der Turn- und Festhalle und den Beachvolleyballplatz am Sportgelände. Zum anderen holte sich der TSV unter seiner Regie zahlreiche Preise beim MuM-Sportjugendförderpreis, beim Toto-Lotto Jugendförderpreis und beim Wettbewerb „Sterne des Sports“. Von 2001 bis 2009 war er als Oberturnwart für die sportlichen Belange seines Heimatvereins verantwortlich. Schließlich wurde er 2009 zum Vorsitzenden des TSV gewählt. Dieses Amt übte er zwei Jahre aus. Er blieb dem Verein noch von 2011 bis 2014 als Beisitzer im Vorstand erhalten.

Eines von neun Vorbildern

Eine besondere Ehrung wurde ihm 2011 zuteil. Er wurde zum Gesicht der Kampagne „Vorbild sein“ der Württembergischen Sportjugend ausgezeichnet. Unter 300 vorgeschlagenen Sportlern war er einer unter neun, denen diese Ehre zuteil wurde.

In den Vorstand wurde er 2007 beim Sportkreisjugendtag in Vorbachzimmern gewählt. Seit 2010 ist er stellvertretender Vorsitzender der Sportjugend Mergentheim.

2016 übernahm er außerdem von Karl-Heinz Moschüring die Verantwortung für die Koordination der Maßnahmen im Bereich Kooperation Schule-Verein und Kindergarten-Verein.

Dass der Mergentheimer Verband einer der aktivsten unter den württembergischen Sportjugenden ist, geht zu einem großen Teil auf das große Engagement von ihm zurück. Balbach erinnerte nur an den Well-Being-Day 2019. Ohne sein Zutun wäre der Tag nicht durchführbar gewesen. Balbach betonte, dass es für ihn persönlich keinen besseren Stellvertreter geben könnte, wobei das Wort Stellvertreter zu wenig über seine Stellung im Vorstand Aussage. „Wenn es Probleme zu klären oder wichtige Dinge zu besprechen gibt, mache ich das mit ihm“, so Balbach. Maßgeblichen Anteil hatte Michael Frank auch an der Neuverteilung der Sportjugendfördermittel im Sportkreis Mergentheim. Und zwar nach neueren, gerechteren und für alle nachvollziehbaren Kriterien. Gerade kleine und engagierte Vereine erhalten durch diese Reform der Verteilung höhere mitgliedsgebundene und projektbezogene Fördermittel.

Balbach überreichte schließlich WSJ-Multitalent Michael Frank neben der Urkunde auch ein nützliches Geschenk – ein Multifunktionstaschenmesser.

Wenn er selbst keine Verwendung dafür finde, hätte er ja mit Lukas und Jakob zwei aufgeweckte Söhne, die mit Sicherheit etwas damit anfangen können. sj

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.08.2020