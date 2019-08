Hofmann Flachdach spendet 4350 Euro

Bad Mergentheim.Mit einem großen Fest feierte die Firmengruppe Hofmann in Lauda-Königshofen Anfang Juli zwei Tage lang ihr 70-Jahr-Firmenjubiläum. Mit dabei im großen Festzelt im Firmenhof waren damals viele Geschäftspartner und Freunde des Unternehmens, das seit 70 Jahren für Innovation im Baugewerbe steht.

Vom Seniorchef Paul Hofmann als Ein-Mann-Betrieb im Februar 1949 gegründet, arbeitet das Unternehmen heute unter Leitung von Sohn und Geschäftsführer Wolfgang Hofmann mit 50 Mitarbeitern als Spezialist für Flachdächer und Solaranlagen in ganz Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern. „Unsere Gäste wollten uns natürlich alle etwas zum Firmenjubiläum mitbringen, aber wir wollten keine Geschenke für uns als Firma“, berichtet Marion Hofmann, die gemeinsam mit ihrem Bruder inzwischen in dritter Generation im Betrieb tätig ist. „Daher haben wir unsere Partner an Stelle von Geschenken um eine Spende für einen guten Zweck gebeten.“

Gemeinsam mit den Mitarbeitern habe man sich Gedanken gemacht, wo das Geld hinfließen soll. „Wir wollten, dass das Geld in der Region bleibt und den Menschen hier in unserer Heimat zu Gute kommt“, ergänzt Bauleiter Thorsten Schäffner.

Schnell war man sich einig: „Die Spende soll an das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim gehen und dort kranke Kinder und Jugendliche unterstützen.“ Auch die Firmenpartner des Unternehmens und die Freunde der Geschäftsführung konnten sich für diese Idee begeistern. Und so kamen insgesamt 4350 Euro zusammen, die jetzt von Marion Hofmann und Thorsten Schäffner offiziell an die Kinderklinik im Caritas-Krankenhaus überreicht wurden.

„Wir sind froh und dankbar für diese großzügige Spende“, betonte der Hausobere des Caritas-Krankenhauses Dr. Oliver Schmidt bei der Spendenübergabe. „Immer wieder gibt es besondere Dinge, die nicht über die Krankenkassen finanziert werden, die aber hilfreich und wünschenswert sind für unsere Patienten“, ergänzte Prof. Dr. Reiner Buchhorn, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. „Angefangen von kleinen Geschenken für Kinder, die ihren Geburtstag im Krankenhaus verbringen müssen, über die regelmäßig anwesenden Klinikclowns bis hin zu unterstützenden therapeutischen Maßnahmen – das Geld wird direkt bei den kranken Kindern und Jugendlichen ankommen“, versprach er.

Bei einem kurzen Rundgang durch die Kinderklinik konnten sich Marion Hofmann und Thorsten Schäffner direkt vor Ort von einigen dieser Projekte überzeugen. ckbm

