Bad Mergentheim.Mit einem Engel-Projekt macht die evangelische Kirchengemeinde Bad Mergentheim Kindern und Familien ein Angebot zur Corona-Zeit. Schauplatz ist die Schlosskirche zur Weihnachtszeit.

„Was wäre Weihnachten ohne Engel?“, fragte sich Pfarrerin Regina Korn. An vielen Stellen der biblischen Weihnachtserzählungen tauchten doch Engel auf, wenn Gott und Mensch sich begegnen. „Sie sind die Boten Gottes, durch die Menschen das Wunder dieser Heiligen Nacht verstehen“. Auch viele Weihnachtslieder, etwa das bekannte „Hört der Engel helle Lieder“, sängen von den Engeln. Deshalb fänden die Engel ihren Platz an der Krippe. Darum sollten sie, so erläutert die Pfarrerin, auch an der Krippe, die in den Weihnachtstagen in der Schlosskirche zu sehen ist, ihren Platz bekommen.

100 Bastel-Sets

Daraus erwuchs eine Idee, die perfekt zu den Einschränkungen der Corona-Zeit passt: Seit dem 1. Advent stehen 100 Engel-Bastelsets in der Schlosskirche bereit. Kinder dürfen sich dieses Bastelset dort abholen und zu Hause daraus einen Engel basteln. Diesen bringen sie bis spätestens 22. Dezember zurück in die Kirche. Dort werden die Engel gesammelt und am 23. Dezember als Engelschar um die Krippe herum aufgebaut. Im Gottesdienst am Christfest, 25. Dezember, in der Schlosskirche wird Krankenhauspfarrerin Susanna Herr auf dieses Projekt hinweisen.

Für jeden zurückgebrachten Engel werden fünf Euro für ein Kinderprojekt in Indien, gespendet, dass die kirchliche „Evangelische Mission in Solidarität“ Stuttgart verantwortet. Während der Weihnachtszeit können die Kinder mit ihren Eltern und Familien in die Kirche kommen, gemeinsam die Krippe mit der Engelschar anschauen und sehen, wo ihr Engel seinen Platz an der Krippe gefunden hat. Schließlich dürfen die Kinder nach dem Erscheinungsfest, 6. Januar, ihren Engel wieder aus der Kirche abholen.

Missionswerk wird unterstützt

Durch dieses Projekt, so Regina Korn, „beteiligen sich die Kinder aktiv an der Gestaltung der Krippe in der Schlosskirche und der darin erzählten Weihnachtsgeschichte und beschäftigen sich mit ihr“. Ihr Engel werde für Jeden sichtbar ein Teil dieser Geschichte und so könnten sie die Weihnachtsgeschichte gemeinsam mit ihren Familien noch einmal anders als sonst erleben.

Das unterstützte Missionsprojekt „weitet zusätzlich den Blick der Kinder auf andere Kinder, die auf Unterstützung angewiesen sind“. In den unterstützten Einrichtungen der Kirche in Südindien wird Kindern eine gute Ausbildung ermöglicht, so dass sich ihnen bessere Lebensperspektiven eröffnen.

Davon hat sich Regina Korn bei einer Reise dorthin selbst überzeugt und „da Indien ein Land ist, das besonders von der Corona-Pandemie betroffen ist, ist es mir ein Anliegen, Kinder dort zu unterstützen. peka

