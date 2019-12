Hochmeister: „Festakt ist alles andere als ein Nachruf“

Mit einem gut 100-minütigen Pontifikalamt feierte der Deutsche Orden, der seit 800 Jahren die Stadt prägt, sein Jubiläum.

Bad Mergentheim. Zahlreiche Ordensbrüder, im Caritas-Krankenhaus tätige Schwestern des Deutschen Ordens und Familiaren nahmen gemeinsam mit Brüdern des Johanniterordens und der Gemeinde am Festgottesdienst im Münster St. Johannes teil.

Man begehe dieses Jubiläum in Dankbarkeit für die bereits 830 Jahre währende Ordensgeschichte, schickte der 66. Hochmeister des Ordens, Generalabt Frank Bayard, seiner Predigt voraus; und man feiere nicht die Bauwerke, die Stadt und Region so nachhaltig prägen, sondern das gemeinsame Unterwegssein. Mehr denn je brauche man Menschen, die sich dem Ordensauftrag „Heilen und helfen“ widmen, dem sich die Mitglieder und Familiaren in bereits über 800-jähriger Christusnachfolge verpflichtet fühlen, hatte bereits Komtur Florian Reis, Leiter der Komturei „An Tauber, Neckar und Bodensee“ zu Beginn im Münster gesagt.

Pfarrer Ulrich Skobowsky, kommissarischer Dekan des Dekanats Mergentheim, verwies auf die deutliche Prägung der ganzen Region: „Bis in die kleinsten Dörfer bezieht man sich auf den zur weltweiten Organisation herangewachsenen Orden.“ „Alles andere als ein Nachruf“, so Hauptzelebrant Frank Bayard, sei dieser Festtag. Dazu sei der Orden viel zu lebendig und habe noch viel zu viel vor sich beim Bau am Reich Gottes. In seiner Predigt rief er auf, den vielen Sinn suchenden Menschen die Heilsbotschaft vom durch Christus erlösten, in Gott gehaltenen Menschen in Erinnerung zu rufen. Immer wieder aber, so der Hochmeister weiter, gelte es auch, genau hinzuschauen, genau hinzuhören und kritisch zu hinterfragen, ob es zum „schon immer“ nicht auch andere Varianten gebe. Er verwies auf die Ordensgründer, die nicht einfach nur Messen lesen ließen, sondern ganz tatkräftig Armen, Kranken und Sterbenden in vom Geist Gottes getriebenen Einsatz halfen. Diese Strahlkraft, nicht Macht und Besitz, habe die große Gemeinschaft wachsen lassen. Das gelte es umzusetzen im Alltag, in Familie, Beruf und überall, wo man eben hingestellt sei. Schönrednerei mit Blick auf die Geschichte des Deutschen Ordens liegt dem Historiker Bayard fern: Helles und Dunkles habe es da gegeben. Heute aber gelte es, denen, die manchmal ganz still und einfach der Kirche den Rücken kehren, nachzugehen, nachzufragen – und die Kreuze der Menschen leichter zu machen, sie mit zu tragen. Seine Predigt beendigte der Generalabt mit einem Vorweihnachtswunsch: „Möge unser Herz zur Krippe werden.“ Mit Mozarts B-Dur Messe KV 275 umrahmte der Münsterchor St. Johannes gemeinsam mit dem Ensemble „Musica Sacra“, Gesangssolisten und Hans-Peter Gierling an der Orgel unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Michael Müller das gut besuchte große Pontifikalamt, das gemeinsam mit dem Festakt am Nachmittag das Jubiläumsjahr abschließt.

