Hinweise zu den einzelnen Feiern

Laudenbach/Niederstetten.Fertig sind die Planungen für die Gottes-dienste an Heilig Abend in den katholischen Kirchengemeinden Laudenbach und Niederstetten. Für die Christmetten am 24. Dezember um 16 Uhr (Schola Kirchenchor) in Laudenbach, um 18 Uhr in Niederstetten (Schola Kirchenchor) und um 22 Uhr in Laudenbach (Schola Männergesangsverein Laudenbach) sind bereits alle zur Verfügung stehenden Sitzplätze belegt. Für alle Feiern bestehen Maskenpflicht und das Verbot von Gemeindegesang. Es wird gebeten, 15 Minuten vor Beginn vor Ort zu sein. Neben den Christmetten, die Pfarrer Burkhard Keck zelebrieren wird gibt es kurzen Feiern im Freien: Weihnachten, Liturgische Feier, 17 Uhr in Laudenbach (Bläser) bei der Aussegnungshalle und um 19 Uhr in Niederstetten (Bläser) auf dem Schulhof neben der Kirche. Diese Feiern stehen für alle Interessierte offen. Allerdings ist Anmeldung auch hier verpflichtend. bk

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.12.2020