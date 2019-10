Hinauf zur Burgruine

Bad Mergentheim.Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Bad Mergentheim, wandert am Sonntag, 3. November rund um Boxberg. Die Tour führt zuerst auf den Schlossberg, wo die Reste der einst mächtigen Burg zu sehen sind. Mittagsrast als Rucksackvesper ist beim Waldseilgarten der Lazy Bones. Im Tal geht es nach Boxberg zurück. Die Wanderung endet mit einer kleinen Führung durch das Heimatmuseum, wo der Grünkern eine besondere Stellung einnimmt. Dort findet der Ausklang bei Kaffee und Kuchen statt. Die Wanderstrecke beträgt zirka neun Kilometer; Wanderzeit zirka drei Stunden. Treffpunkt zur Weiterfahrt ist um 10.30 am Parkplatz in der Seegartenstraße. Weitere Informationen beim Wanderführer Joachim Hübner unter Telefon 07931 /9612771. Gäste sind willkommen. Am Freitag, 8. November, findet im Rahmen der Mundartbühne des Albvereins eine Vorstellung der Kulturlandschaft Tauberfranken durch Dr. Klaus Bühn im ev. Gemeindehaus statt. Die Umrahmung übernimmt die Gruppe „Iwwerzwerch“.

