Hilfsmaßnahmen von Bund, Land und KfW-Bank

Bad Mergentheim.Die Wirtschaftsförderung der Stadt Bad Mergentheim weist auf die inzwischen erfolgte Kopplung von Bundes- und Landeshilfen sowie weitere neue Unterstützungsangebote im Zuge der Corona-Pandemie hin.

Das Soforthilfeprogramm des Landes Baden-Württemberg für gewerbliche Unternehmen, Sozialunternehmen und Angehörige der Freien Berufe ist erfolgreich gestartet. Über 225 000 Anträge für „Soforthilfe Corona“ wurden gestellt und Zuschüsse in Höhe von rund 104 Millionen Euro ausbezahlt.

Nun hat das Land die Soforthilfen des Bundes erfolgreich in das bereits laufende Landesprogramm integriert. Ab sofort wird es zwei Programme geben. Für Antragstellende mit bis zu zehn Beschäftigen steht ein Formular für die Soforthilfe des Bundes und für Antragstellende mit elf bis 50 Beschäftigten ein Formular für die Soforthilfe des Landes bereit. Die Antragsformulare stehen ausschließlich elektronisch auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums wm.baden-wuerttemberg.de/soforthilfe-corona zum Download bereit.

Antragsberechtigte sind nach dem Bundesprogramm weiterhin Solo-Selbständige, Angehörige der Freien Berufe und kleine Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) einschließlich Unternehmen mit land- und forstwirtschaftlicher Urproduktion sowie der Fischerei. Antragsberechtigt ist, wer seinen Hauptsitz in Baden-Württemberg hat. Für Antragsteller, die bisher schon ihre Anträge eingereicht haben, ergibt sich dadurch kein Handlungsbedarf. Die bereits vorliegenden Anträge werden weiter bearbeitet. Es ist keine erneute Antragstellung erforderlich.

Für Anschaffungen und laufende Kosten können mittelständische Unternehmen bald den neuen KfW-Schnellkredit beantragen. Der Kredit wird zu 100 Prozent abgesichert durch eine Garantie des Bundes. Das erhöht die Chance deutlich, eine Kreditzusage zu erhalten.

Ziel des neuen KfW-Schnellkredits 2020 ist es, insbesondere kleine bis mittlere Unternehmen durch KfW-Darlehen in Höhe von drei Monatsumsätzen pro Unternehmen bis zu einem Höchstbetrag von 800 000 Euro und 100 Prozent Haftungsfreistellung mit einer raschen Liquiditätshilfe zu unterstützen.

Der neue KfW-Schnellkredit ergänzt das bereits bestehende KfW-Sonderprogramm 2020 und die bereits bestehende Soforthilfe für Unternehmen bis zehn Beschäftigte. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage der KfW-Bank.

Die Stadt stellt zu diesem und weiteren Förderprogrammen auf einem entsprechenden Dossier „Coronavirus“ auf www.bad-mergentheim.de gebündelt Informationen und Dokumente für Unternehmen bereit.

Einzelfragen und Unsicherheiten können im Gespräch mit der städtischen Wirtschaftsförderung telefonisch und per E-Mail an jedem Werktag besprochen werden. Ansprechpartner sind Marcel Stephan, Telefon 07931 / 57-8005, und Giorgio Ebert, Telefon 07931 / 57-8006. Per E-Mail ist die Wirtschaftsförderung über wirtschaft@bad-mergentheim.de erreichbar. stv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.04.2020