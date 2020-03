Hilfesuchende erleben große Solidarität

Main-Tauber-Kreis.Ladenschließungen, Home-Office und Besuchsverbote: Die Corona-Krise stellte den Alltag aller auf den Kopf. Gerade hilfsbedürftige Bürger stehen in diesen Tagen vor Fragen wie: „Wie erledige ich meine Einkäufe? Wie komme ich an meine Medikamente? Und wer geht mit meinem Hund laufen?“

Im gesamten Taubertal haben die Gemeinden Nachbarschaftshilfen organisiert. Die Stadt Bad Mergentheim hat seit Anfang letzter Woche auch weitreichende Schutzmaßnahmen geltend gemacht, mit dem Ziel, soziale Kontakte zu minimieren und so die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, wie der stellvertretende Pressesprecher Giorgio Ebert mitteilt.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar freute sich über das zahlreiche Engagement der Gesellschaft: „Dass sich hier in unserer Stadt und in den Teilorten so schnell Menschen dazu bereiterklärt haben, zu helfen und so andere zu schützen, ist in diesen Tagen ein schönes Zeichen.“ Um besonders gefährdete Personen schützen zu können und sie keinen unnötigen Gefahren aussetzen zu müssen, hat die Stadtverwaltung ein Verzeichnis angelegt, in dem Bürger schnell den richtigen Ansprechpartner in ihrer Nähe finden können.

Auf der Internetseite der Stadtverwaltung findet man hierzu alle ehrenamtlichen Hilfsangebote, die im Zuge der Corona-Pandemie erstellt wurden. Bereits über zehn Initiativen haben sich dafür gemeldet. Darunter sind Vereine, Verbände, aber auch private Initiativen. Neben den gängigen Hilfsangeboten wie dem Erledigen von Einkäufen, Apothekengängen oder das Laufen mit Hunden, gibt es auch Hilfsangebote zur telefonischen Seelsorge.

Wertheim besitzt 345 ehrenamtliche Helfer, die von Montag bis Samstag von 8 bis 16 Uhr erreichbar sind. Das Alter der Ehrenamtlichen erstreckt sich von 16 bis zu stolzen 72 Jahren. Jeder von ihnen besitzt einen so genannten „Helfer-Ausweis“. Dieser dient dazu, sich dem Hilfsbedürftigen auszuweisen.

Er soll aber auch bei Einkäufen klarstellen, dass der Ehrenamtliche die Menge an Produkten nicht für den Eigengebrauch, sondern für Hilfsbedürftige in der Gemeinde einkauft.

Seit vergangenen Freitag können sich Bürger bei der Nachbarschaftshilfe melden und ihr Angebot wahrnehmen. Die Telefonnummer der Nachbarschaftshilfe Wertheim lautet 09342 / 9350925. Auch die Stadt Tauberbischofsheim hat eine Koordinierungsstelle für Nachbarschaftshilfe eingerichtet.

Gemeinsam mit der KJG, die ein ähnliches Projekt ins Leben gerufen hat, bieten sie Hilfe für Suchende an. Wer selbst Helfer werden und sich ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich telefonisch, per E-Mail oder mit einem Online-Formular registrieren lassen.

Wer Hilfe sucht, oder weiß, dass jemand auf Hilfe angewiesen ist, kann sich unter Telefon 09341 / 89543-102 melden.

