Hilfe in schwierigen Lagen

Bad Mergentheim.Das Unternehmen „Roto“ hat der Tafel Bad Mergentheim einen Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro überreicht.

Damit will der Dachfenster-Hersteller den gemeinnützigen Verein stärken, der Bedürftigen aus der Region mit Lebensmitteln und Dingen des Alltags weiterhilft.

„Bad Mergentheim ist Stammsitz unseres Unternehmens und uns deswegen genauso wichtig wie seine Einwohner“, sagte Christoph Hugenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Roto DST, bei der Scheckübergabe an Annemarie Scheckenbach und Monika Wokal von der Tafel.

„So viel wie möglich tun“

„Deswegen möchten wir gerne so viel wie möglich tun, um der Region den Rücken zu stärken.“ Dafür seien Einrichtungen wie die Tafel wichtig, die sich der Menschen annehmen würden, die in schwierigen Lebenslagen sind. Mit der finanziellen Spende könne die Bad Mergentheimer Tafel verschiedene Anschaffungen machen, die sie zum weiteren Bestehen benötigt. Darüber hinaus hat das Unternehmen Mehl, Zucker, Tee und Öl gespendet. Damit haben Menschen in Not die Chance, sich für die Weihnachtsbäckerei auszustatten.

Mit weiteren 200 Nikolaus-Päckchen hat Roto außerdem an die Kleinen gedacht und Geschenke für die Kinder geschnürt, für deren Eltern ein gut gefüllter Nikolausstiefel eine finanzielle Hürde bedeutet. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019