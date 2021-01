Hilfe für Mitbürger bei Impfterminsuche

Bad Mergentheim.Der Kirchengemeinderat St. Johannes beschäftigte sich in einer Video-Konferenz unter anderem mit der Suche nach Möglichkeiten, den älteren Mitbürgern bei der Terminsuche für einen Impftermin zu helfen. Diese Unterstützung wird als Akt der Fürsorge und Nächstenliebe verstanden. Hier wird Schwester Regina über die Ehrenamtsbörse beziehungsweise die Johanneshilfe als Ansprechpartnerin fungieren.

Auch der Rückblick auf die Streaming-Gottesdienste an Weihnachten stand auf der Tagesordnung. Hier hätte der Kirchengemeinderat gerne auch Rückmeldungen von Teilnehmern, soll doch auch bei der Investitur von Pfarrer Thomas Frey im März auf dieses Mittel zurückgegriffen werden. Schließlich werden auch am 14. März die Plätze in der Marienkirche noch begrenzt sein.

Weitere Beratungspunkte und Beschlüsse beschäftigten sich mit der Kostenfeststellung zum Münstervorprojekt, mit dem Beschluss über die Annahme der Finanzierung des zweiten Bauabschnitts der Münsterinnenrenovierung und der Nachnutzung des alten Kindergartens Maria Hilf in der Friedensstraße.

Viel zu erfahren

Unter dem Tagesordnungspunkt „Berichte“ war viel zu erfahren aus den Ausschüssen und den Arbeitsgruppen. Unterschiedliche Informationen zum Stand des Neubaus Carolinum, des Orgelneubaus, zur Investitur von Pfarrer Thomas Frey am 14. März, zur Sternsingeraktion, zum Christbaumsammeln und zur für November geplanten Gemeindefahrt nach Wien. Auch die Gottesdienste in der für viele zu kalten Marienkirche kamen zur Sprache, für die um eine Lösung gerungen wird.

Insgesamt konnte Rudi Kromer (Gewählter Vorsitzender des KGR) nach dieser für die Mitglieder des KGR neuen Art der Sitzung als Video-Konferenz ein positives Resümee ziehen. Auch wenn der persönliche Kontakt schmerzlich vermisst wird, so ist doch eine Video-Konferenz besser als nichts, war man sich am Schluss einig. Fi

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.01.2021