„Hier ist alles toll, außer Steuern zahlen“

Die große Kinderspielstadt „Kiss-Me“ 2019 ist vorbei. In einem Rückblick berichtet heute die Reporter-Kollegin von der „Kiss-Me“-Zeitung.

BAD MERGENTHEIM. Am Montagmorgen ist die Aufregung groß. Ich stehe mit fast 300 Kindern vor den Toren von Kiss-Me. Plötzlich öffnen sie sich diese und „Conny“ Perleth kommt mit einigen Betreuern nach draußen und begrüßt uns. Anschließend dürfen wir in die Spielstadt eintreten.

Alle Betreuer stehen Spalier und klatschen, während wir in die Spielstadt gehen. In der Stadt angekommen, wird uns von Conny und Stefan erklärt, wie die Spielstadt funktioniert. Beendet wird die Morgenversammlung mit der Hymne. Das Singen der Kiss-Me-Hymne ist für alle Kinder und Betreuer eine schöne Gemeinschaftsaktion, mittlerweile sogar mit Choreographie.

An jedem Spielstadttag werden die Arbeitsstellen unter der Leitung von Stefan Rückert neu verteilt. Er benennt T-Shirt Farben und die Kinder, die diese Farbe anhaben, dürfen zum Arbeitsamt gehen und sich eine Arbeitskarte holen. Die Arbeitsstellen sind in sechs Bereiche eingeteilt: Dienstleistung, Versorgung, Produktion, Medien, Bildung und Freizeit. Wenn alle Kinder einen Job haben, gehen sie mit ihren Betreuern in die Arbeitsstelle. Die Schreinerei arbeitet mit Holz, die Zeitung schreibt Berichte und Interviews, die Versorgungsstellen, wie Bäckerei, Früchtebar oder die Pizzeria bereiten viele leckere Sachen zum Essen zu, die Polizei sorgt in ganz Kiss-Me für Ordnung und die Bank zahlt den Lohn an die Kinder aus.

Weil viele Arbeitsstellen sehr beliebt und somit schnell vergeben sind, darf jedes Kind am Vortag eine Bewerbung für die Wunscharbeitsstelle schreiben und beim Arbeitsamt abgeben.

Zwei Bürgermeister

Natürlich braucht jede Stadt auch einen Bürgermeister. Deshalb werden in jeder Kiss-Me-Woche dienstags zwei Bürgermeister gewählt. Die Bürgermeister der zweiten Woche heißen Bianca Bäthge, 13 Jahre, und Noah Schwab, elf Jahre – beide sind aus Bad Mergentheim.

Wurde den Bürgermeistern der ersten Woche der Schlüssel von Oberbürgermeister Udo Glatthaar persönlich überreicht, übernehmen das in der zweiten Woche Conny und Stefan. Die Schlüssel wurden vorher in unserer Schreinerei hergestellt.

Die Kinder können in Kiss-Me bis zu fünf Stunden am Tag arbeiten. Nach zwei Stunden dürfen sie kündigen und sich einen neuen Job suchen. Allerdings gibt es auch Arbeitsstellen, die über den ganzen Tag gehen, wie zum Beispiel die Zeitung oder das Stadttheater. Bezahlt wird in der Spielstadt mit Kieseln. Jeder Bürger erhält am Anfang einer Spielstadtwoche ein Startgeld von zehn Kieseln. Der Stundenlohn liegt bei fünf Kieseln. Allerdings bekommen die Spielstadtkinder nicht nur Lohn, sondern müssen, wie die großen Leute, auch Steuern bezahlen. Nur wer seine Steuern beim Rathaus bezahlt hat, bekommt auch seinen Lohn ausgezahlt. Auch die Polizei achtet darauf, dass jeder Steuern bezahlt, indem sie regelmäßige Ausweiskontrollen durchführt.

Man kann sich in Kiss-Me auch selbstständig machen. Das tun Kinder häufiger, wenn sie zum Beispiel ihre Wunscharbeitsstelle nicht bekommen oder eine neue Idee haben. Dieses Jahr gab es einige Kinder, die sich mit „Flaschen umwerfen“ selbstständig gemacht haben.

Auch Betriebsausflüge gibt es in unserer Stadt. Diese werden vom Reisebüro geplant und führen die Kinder zum Beispiel in den Klettergarten oder in den Maxboard-Park.

Nach einem langen Arbeitstag gehen alle Bürger und Betreuer zur Abendversammlung und schauen sich Beiträge von Zirkus, Tanzschule und Theater an. Zum Abschluss kommen die Nachrichten von Kiss-Me-TV.

Ich habe mich ein bisschen umgehört und Stimmen zur Spielstadt 2019 gesammelt: Sophia (neun Jahre) sagt: „Kiss-Me ist einmalig! Man kann so viele verschiedene Berufe ausprobieren und so etwas kann man ja sonst nicht machen!“

Andreas (13 Jahre) meint: „Ich finde Kiss-Me ist schön. Es ist auch toll, weil alle das gleiche verdienen. Die Kinder, die im Bauhof arbeiten, verdienen hier genauso viel wie die Kinder, die im Krankenhaus arbeiten. Und man kann hier einfach richtig und echt arbeiten.“

Moritz (zehn Jahre) sagt: „Ich wünschte, Kiss-Me würde viel länger gehen. Und ich finde hier alles toll, außer dass man Steuern zahlen muss!“

Kiss-Me-Bilanz aus Sicht der Stadt

Die elfte Kinderspielstadt ist mit einer großen Abschlussveranstaltung zu Ende gegangen, zu der auch viele Eltern gekommen sind. Deshalb war die Turnhalle im Schulzentrum Au noch einmal brechend voll. Mehr als 500 Kinder haben 2019 teilgenommen, rund 60 Betreuer waren dabei.

„Die Spielstadt ist positiv verlaufen, Kinder und Betreuer haben einen tollen Job gemacht und wir sind dankbar, dass es keine größeren Zwischenfälle gab“, sagten die Projektleiter Kornelia Perleth und Stefan Rückert. Auch die Eltern hätten das außergewöhnliche Ferienprogramm gelobt, wobei mancher gar nicht so genau unterscheiden konnte, wer Betreuer ist und wer Kind. „Das lag vor allem daran, dass fast 30 ehemalige Spielstadtkinder in diesem Jahr als Betreuer mitgearbeitet haben. Ein weiterer Beweis dafür, dass sich die Kinder in der Spielstadt als Partner ernst genommen fühlen. Sie sind deshalb auch bereit, sich dafür zu engagieren – viele würden gerne noch mit 14 und 15 Jahren an der Spielstadt teilnehmen und dann direkt mit 16 ins Betreuerteam wechseln“, erzählt Kornelia Perleth. Sie selbst wurde mit großem Applaus verabschiedet, da sie als Amtsleiterin ins Neue Rathaus wechselt. „Es war mir eine Ehre, die Kinderspielstadt leiten zu dürfen“, rief sie den Einwohnern und Eltern zu.

Mit einem Konfettiregen beim Singen der Spielstadthymne hieß es dann endgültig Abschied nehmen von der diesjährigen Stadtgemeinschaft.

Die Vorfreude auf Kiss-Me 2020 ist schon jetzt groß.

Alle Videos aus der Spielstadt sowie die täglichen Berichte der Kinder-Reporter können auf www.bad-mergentheim.de im Kiss-Me-Blog angesehen werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.08.2019