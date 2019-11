Heimelige Atmosphäre am ersten Advent

Der 20. Markelsheimer Weihnachtsmarkt verbreitet am ersten Adventswochenende wieder heimelige Atmosphäre.

Markelsheim. Zum 20. Mal findet am 30. November und 1. Dezember der vom Tourismusverein veranstaltete Markelsheimer Weihnachtsmarkt im historischen Fronhof statt.

Am ersten Adventswochenende warten in der Zehntscheune wieder kreative weihnachtliche Geschenkideen und Vorführungen wie etwa Kerzengießen auf die Besucher. Heimelige Atmosphäre bei Winzerglühwein und hausgemachten Köstlichkeiten bildet den stimmungsvollen Rahmen.

Das reizvolle Ambiente des kleinen, aber feinen Budenzaubers im Wein- und Erholungsorts zieht alljährlich viele Gäste und Einheimische an.

Der Nikolaus kommt und die Kleinen besuchen gerne den kleinen Streichelzoo mit Schafen in der Scheune der Familie Staudt. Am Sonntag gibt’s zudem eine Kaffeestube der DRK-Bereitschaft Markelsheim im Gewölbekeller von Martin Gundling neben dem Fronhof. Eröffnung des Markelsheimer Weihnachtsmarktes ist am Samstag, 30. November, um 15 Uhr mit dem Jugendorchester der Musikkapelle Markelsheim unter der Leitung von Gerd Landkammer. Um 17 Uhr bereitet der Nikolaus den Kindern eine Freude und ab 18 Uhr tritt der Projektchor der Musikschule Harald Beibl aus Schrozberg auf.

Die motivierten Sängerinnen und Sänger im Alter von 6 bis 60 Jahren bieten ein umfangreiches Repertoire von Pop über Rock bis hin zu Weihnachtsliedern dar. Mit seinen Auftritten und seinen bislang neun Weihnachts-CDs unterstützt der Chor den Verein „Hilfe für kranke Kinder“ in der Kinderklinik Tübingen. Während seiner Weihnachtstournee 2018 hat der Projektchor Harald Beibl mit der Benefiz-Weihnachts-CD „Fröhliche Weihnachten 9“ einen neuen Spendenrekord aufgestellt. Zusammen mit den Einnahmen aus der „Engelbackaktion“ konnten 18 030 Euro an Hilfe für kranke Kinder nach Tübingen überwiesen werden (die FN berichteten). Am Sonntag, 1. Dezember, ist um 13 Uhr Marktbeginn. Ab 15.30 Uhr gibt es Auftritte des Spielmannszugs der Feuerwehr Markelsheim unter der Leitung von Michael Kronhofmann und der Musikkapelle Markelsheim, dirigiert von Stephan Deppisch.

Um 16.30 Uhr findet eine Spendenübergabe der Volksbank-Aktion „Wir für hier“ statt. Auch der Nikolaus ist ab 17 Uhr noch einmal zu Besuch. tom/tvm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.11.2019