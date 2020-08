Heilwasser richtig anwenden

Bad Mergentheim.„Heilquellen – Der Quellenarzt hält Sprechstunde“, heißt es wieder ab Dienstag, 4. August. An zwei Dienstagen im Monat wird die Info zu den Heilquellen angeboten. Wasser ist ein lebenswichtiges Element, das uns nicht nur erfrischt, sondern je nach Zusammensetzung der Inhaltsstoffe auch eine vorbeugende, lindernde sowie heilende Wirkung hat. Die Trink- und Badekuren wurden schon in der Antike als naturheilkundliche Heilmethoden geschätzt. Die richtige Anwendung des Bad Mergentheimer Heilwassers beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und ärztlicher Erfahrung seit über 190 Jahren. Jeweils um 16.30 Uhr gibt Kurarzt Dr. Heinz-Jürgen Träger (in Vertretung Kurärztin Silke Stahnke) einen Einblick in die heilsamen Wirkungen der Quellen „Albert, Wilhelm, Karl und Paul“. Um die Auflagen zum Schutz der Besucher gemäß der Verordnung einhalten zu können, findet der Vortrag in der Wandelhalle statt. Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte bzw. Jahres-Einwohnerkarte frei. Für den Besuch der Veranstaltung ist eine Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. Die genauen Termine können unter www.bad-mergentheim.de eingesehen werden. Zudem liegen Flyer in den Kuranlagen zum Mitnehmen bereit. pm

