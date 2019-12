„Heilbad“ steht künftig auf Ortsschild

Bad Mergentheim/Stuttgart.„Glückwunsch an die Stadt Bad Mergentheim – ab 1. Februar 2020 darf sie als einzige Stadt im Main-Tauber-Kreis die Bezeichnung ’Heilbad’ auf dem Ortsschild führen. Wieder einmal zeigt die Landesregierung, dass ihr die Städte und Gemeinden sehr wichtig sind. Wir greifen die Anregungen und Wünsche der Städte, Gemeinden und Landkreise auf und setzen sie soweit wie möglich um“, erklärte der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl am Dienstag in Stuttgart.

Auf Vorschlag von Strobl ermöglicht die baden-württembergische Landesregierung, dass 38 Kurorte im Land zukünftig ihre Kurort-Prädikate auf den Ortstafeln an den jeweiligen Ortseingängen führen können.

Damit trägt die Landesregierung laut Pressemitteilung der Ortsschilderinitiative des Heilbäderverbands Baden-Württemberg Rechnung. Der Verband hatte sich dafür eingesetzt, die Prädikate (zum Beispiel „Staatlich anerkanntes Heilbad“ oder „Staatlich anerkannter Ort mit Heilquellen-Kurbetrieb“) durch Aufnahme auf die Ortstafeln deutli-cher herausstellen und gegenüber Gästen und der Bevölkerung vor Ort besser und umfassender kommunizieren zu können.

„Diese Initiative haben wir gerne aufgegriffen und dem Wunsch der Kurorte entsprochen. Das ist eine hochwirksame Tourismusförderung: Wir stärken die Kurorte und würdigen ihre großen Anstrengungen für den Tourismus im Land“, sagte Innenminister Strobl. pm

