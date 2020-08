Hartes Vorgehen gegen Menschenrechtsverteidiger

Bad Mergentheim.Mit großer Sorge verfolgt Amnesty die Situation von elf indischen Aktivisten, die als „Bhima Koregaon 11“ bekannt sind – Sudha Bharadwaj, Shoma Sen, Surendra Gadling, Mahesh Raut, Arun Ferreira, Sudhir Dhawale, Rona Wilson, Vernon Gonsalves, Varavara Rao, Anand Teltumbde und Gautam Navlakha.

Die indischen Behörden nahmen im Zuge des harten Vorgehens gegen Menschenrechtsverteidiger bereits 2018 neun bekannte Aktivisten fest, zwei weitere wurden im April 2020 verhaftet. Die Polizei behauptete, sie seien an gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Dalits und Hindu-Nationalisten im Bundesstaat Maharashtra beteiligt gewesen.

Sie wurden nach ihrer Festnahme Opfer einer Verleumdungskampagne – die Regierung warf ihnen vor, gegen Indien aktiv zu sein. Doch in den Gemeinden, in denen sie tätig waren, sieht man das völlig anders. Für viele sind sie Nationalhelden, die sich mutig für die Rechte der marginalisiertesten Menschen im Land einsetzen.

Nach Ansicht von Amnesty International ist die strafrechtliche Verfolgung politisch motiviert und zielt darauf ab, Regierungskritiker zu unterdrücken.

Mit den Briefen an den indischen Innenminister sowie an die Botschaft der Republik Indien in Berlin, die auf der Homepage der Amnesty-Gruppe Bad Mergentheim unter https://amnesty-badmergentheim.de/2020/04/einsatz-fuer-die-menschenrechte-auch-in-coronazeiten/ zum Download bereit stehen, dringt Amnesty darauf, dass Aktivisten, Menschenrechtler, Akademiker und Anhänger der politischen Opposition ihre Rechte auf Meinungs- und Vereinigungsfreiheit wahrnehmen können. ai

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.08.2020