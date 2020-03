Wachbach.Mehr denn je wollen Eltern ihre Kinder fördern, als vollwertige Gegenüber respektieren und in Entscheidungen miteinbeziehen. Das erfordert jedoch viel Zeit und Geduld, doch diese sind wegen der heutigen Berufstätigkeit beider Elternteile oft nicht gegeben.

Stark gefordert

Viele Eltern, besonders Alleinerziehende, können von der Fülle der Aufgaben stark gefordert sein. Daher befasst sich Brigitte Horster in ihrem Vortrag „Harmonie in der Familie“ am Donnerstag, 26. März, um 19.30 Uhr im Gasthaus „Linde“ in Wachbach mit der Thematik „Wie werden unsere Kinder zu glücklichen, gesunden und selbstständigen Menschen?, Wie bringt man Freude, Harmonie und Leichtigkeit in den Familienalltag?, Was ist zu tun bei Schulproblemen, schwierigen Lehrern oder in problematischen Situationen?“. Anhand von praktischen Erfahrungen mit herausfordernden Kindern, wird Brigitte Horster Wege aufzeigen, wie man Schwierigkeiten in der Kindererziehung meistert, Entspannung in den Alltag bringt und Kinder wirkungsvoll unterstützt, damit die Familie zu dem Ort wird, an dem Kinder und Eltern Kraft schöpfen und sich wohl fühlen.

Brigitte Horster ist Erzieherin, Gesundheitspraktikerin und Master Teatcher nach dem weltweit anerkannten Dr. Sha. Der Eintritt zum Vortrag ist frei; eine Spende ist erwünscht.

Veranstalter ist der Verein „Eltern bestimmen selbst“ aus Bad Mergentheim.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020