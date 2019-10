Handtasche von Seniorin entwendet

Bad Mergentheim.Ein bisher unbekannter Täter entwendete am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, die Handtasche einer Frau. Die 81-Jährige stellte ihren Einkaufswagen mit der darin liegenden Handtasche vor ihrem Supermarktbesuch in der Igersheimer Straße im Außenbereich vor der Pfandflaschenrücknahme ab. Mit den Pfandflaschen ging sie dann in den Innenraum, um sie abzugeben.

Mit Entsetzen musste sie nach ihrer Rückkehr feststellen, dass ihr Einkaufswagen samt der Handtasche gestohlen wurde. Die Polizei rät grundsätzlich dazu, persönliche Sachen niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurückzulassen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Mergentheim zu melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.10.2019