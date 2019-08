Handbuch enthält ganzheitliche Lösungsansätze

Bad Mergentheim.Die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG ist Herausgeber des neuen Fachbuchs „C-Teile-Management. Gestern - Heute - Morgen.“, welches ab Mitte Juli im Handel erhältlich ist.

Dieses Handbuch bietet neben den Grundlagen zu C-Teilen und C-Teile-Management, ein umfassendes Nachschlagewerk für Mitarbeiter, produzierende Unternehmen, Kunden und Geschäftspartner sowie für Schulen, Universitäten und Hochschulen.

Der Autor Christian Schorndorfer, der fast 20 Jahre bei der Würth Industrie Service tätig war und in seiner heutigen Position Vorstand der Duerr Dental SE ist, schafft es die Entwicklung des C-Teile-Managements und der damit verbundenen Technologien im Industriesektor zu vermitteln sowie das Spektrum eines ganzheitlichen C-Teile-Management-Ansatzes für Produktions- und Betriebsmittel darzustellen.

Daneben werden Markt- und Branchentrends beleuchtet und eine mögliche Zukunftsvision gegeben.

C-Teile-Management ist manchmal wie Briefmarkensammeln. Seltene Stücke, die einmal für ein paar Cent angeboten wurden, haben plötzlich den höchsten Wert. Solche C-Teile sind schwer zu beschaffen, teuer obendrein, und doch sind sie die Stars jeder Sammlung, denn wichtig ist immer der ganze Satz.

Zweiter Blick lohnt

Auf den ersten Blick erscheint es dagegen zunächst wesentlich attraktiver, sich mit den großen Umsätzen weniger A-Artikel zu beschäftigen. Folgt die ABC-Verteilung etwa dem bekannten Pareto-Prinzip, so ist es nur logisch, sich den 20 Prozent der Artikel zuzuwenden, die 80 Prozent des Umsatzes ausmachen, und nicht den 50 Prozent C-Artikeln, auf die nur fünf Prozent Umsatzanteil entfallen. Hinzu kommt, dass viele C-Artikel per Einzelbestellung beschafft werden, und sich der logistische Aufwand umgekehrt proportional zum Aufwand bei den A-Teilen verhält. Gerade aber aufgrund des hohen Aufwands für Logistik und Beschaffung lohnen ein zweiter Blick und die Analyse des C-Teile-Segments in besonderer Weise.

Wenig attraktiv?

In Zeiten autonomer Roboter und Industrie 4.0 erscheint das C-Teile-Management wenig attraktiv. Der Schein trügt hier. Intelligente Kästen, die per Kamera die Teile und Bestände kontrollieren, die in ihnen liegen und selbstständig Nachschub ordern, sind das beste Beispiel für modernes C-Teile-Management in der laufenden vierten industriellen Revolution.

Immer mehr produzierende Unternehmen zählen infolge der ganzheitlichen Betrachtung interner und externer Wertschöpfungsketten die Logistik zu ihrer Kernkompetenz und das C-Teile-Management gilt als die Königsdisziplin der Teilelogistik. Sie liefert den Schlüssel zur Prozess- und Versorgungssicherheit für die Produktion und die Instandhaltung des Endkunden.

Wertvoller Beitrag

Für die Analyse und Bewertung eines ganzheitlichen C-Teile-Management-Konzepts liefert das vorliegende Buch einen wertvollen Beitrag und dient als Nachschlagewerk gleichermaßen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner, die Industrie sowie Wissenschaft. wis

