Häusliche Gewalt im Fokus

Bad Mergentheim.Auf die Situation von Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind aufmerksam zu machen, ist seit mehr als 20 Jahren das Anliegen von „Frauen helfen Frauen“, dem Förderverein für das Frauen-und Kinderschutzhaus im Main-Tauber-Kreis.

In der vereinseigenen Beratungsstelle in Lauda können sich von Gewalt betroffene Frauen, persönlich oder auch telefonisch, kostenlos, vertraulich und auf Wunsch anonym über Wege aus der Gewaltsituation beraten lassen. Anlässlich des am 25. November stattfindenden Tages gegen Gewalt an Frauen, der von „Terre des Femmes“ in Leben gerufen wurde, wird der Förderverein am Samstag, 23. November, mit einem Informationsstand auf dem Marktplatz in Bad Mergentheim stehen.

Ab 10.30 Uhr informieren die Frauen des Fördervereins über ihre ehrenamtliche Arbeit. Neben vielfältigen Informationen werden auch Waffeln, Glühwein und alkoholfreier Punsch angeboten. Der Erlös kommt der Finanzierung der Beratungsstelle in Lauda zugute. Hilfesuchende Frauen finden Unterstützung unter Telefon 09343/5899491, Mobil 0178/4663454, E-Mail: frauenhelfenfrauen.tbb@t-online.de

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.11.2019