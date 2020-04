Gutscheine als Zeichen der Solidarität für lokale Geschäfte

Bad Mergentheim.„Support your Locals“ – auf Deutsch bedeutet das: Unterstützt eure lokalen (Geschäfte). Diese sehen sich aufgrund der Ladenschließungen derzeit mit massiven Umsatzeinbußen konfrontiert. Nun soll eine Idee Abhilfe schaffen. Auf dem Bad Mergentheimer Wochenmarkt werden Gutscheine mit Rabatten von Mitgliedern der Citygemeinschaft angeboten. Mit von der Partie sind: das Modehaus Kuhn, das Hotel-Restaurant Bundschu, Optik Werz, der Wildpark und weitere Anbieter. Bisher laufe die Aktion sehr gut: „Wir haben für das Modehaus Kuhn schon über hundert Gutscheine verkauft“, freut sich Johannes Kuhn über die Unterstützung der Bürger. Manche verzichteten sogar auf den Rabatt. So habe eine Frau zweimal zwei 200-Euro-Gutscheine erworben und explizit gebeten, den vollen Preis dafür zu bezahlen. Das nächste Mal wird der Gutscheinverkauf am heutigen Gründonnerstag auf dem Wochenmarkt stattfinden. gs/Bild: Gabriel Schwab

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.04.2020