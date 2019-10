Gutes tun mit der Chance auf viele Preise

Der Lions-Adventskalender 2019 ist ab 2. November auf dem Markt. Es gibt wieder viele Preise zu gewinnen. Der Hauptgewinn ist ein Reisegutschein im Wert von 1000 Euro.

Bad Mergentheim. Der Lions Club Bad Mergentheim bietet auch in diesem Jahr einen Adventskalender zum Verkauf an. Am 24. Dezember gibt es den Hauptgewinn. Mit solchen attraktiven Gewinnaussichten ist der Lions-Adventskalender ein willkommenes Geschenk während der Adventszeit, sind die Macher überzeugt.

Andreas Kreissl, Präsident des Lions Club Bad Mergentheim 2019/2020, dankt im Namen des Vorstands und des Projektteams „Adventskalender“ den zahlreichen Sponsoren für die großzügige Bereitstellung der Preise und sonstigen Unterstützern. Ohne das großartige Engagement der Unternehmen wäre dieses Projekt überhaupt nicht möglich.

In diesem Jahr setzt sich der Lions Club Bad Mergentheim mit der nicht heilbaren Krankheit ALS (amyotrophe Lateralsklerose) auseinander. Dabei handelt es sich um eine degenerative Erkrankung des motorischen Nervensystems. Die Überlebenszeit der Erkrankten beträgt im Mittel etwa drei bis fünf Jahre. Der Tod tritt häufig infolge von Lungenentzündung ein, deren Entstehung durch den Verlust des Schluckvermögens und die Lähmung der Atemmuskulatur begünstigt wird.

Bereits im Sommer 2014 wurde in den sozialen Medien und im Internet mit der Spendenkampagne „Ice Bucket Challenge“ auf diese seltene, aber schwere Krankheit aufmerksam gemacht. Die Einnahmen aus dem Projekt werden in diesem Jahr an Einrichtungen der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke gespendet, die in besonderer Weise betroffene Angehörige von ALS-Patienten unterstützen und begleiten.

Insgesamt wurden dieses Jahr 4000 Kalender aufgelegt. Ab 2. November sind die Adventskalender für fünf Euro pro Stück in folgenden Verkaufsstellen in Bad Mergentheim erhältlich: Alexander Traut Augenoptik, Fränkische Nachrichten/Tauber-Zeitung, Buchhandlung Moritz und Lux, Sparkasse Tauberfranken. In Weikersheim werden die besonderen Adventskalender bei Bastel-, Spiel- und Schreibwaren Ulrike Maier, Blumen Brenner, sowie in Dollmann’s Bioladen zum Kauf angeboten.

Hinter den Türchen verbergen sich Geld- und Sachpreise im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Bandbreite der Gewinne reicht auch in diesem Jahr von den unterschiedlichsten Einkaufsgutscheinen über Verzehrgutscheine in verschiedenen Restaurants, Dienstleistungsgutscheine bis hin zu Highlights wie beispielsweise Reisegutscheinen, Gutscheinen für Golfkurse. Gutscheine für ein Wochenende mit einem Traumwagen sowie Sparbücher runden das Gewinnangebot ab.

Die individuelle Glücksnummer ist auf der Vorderseite des Kalenders zu finden. Die Gewinnnummern werden durch Losziehung ermittelt. Jeder Kalender nimmt an der Verlosung teil. Die Glücksnummern und die Gewinne für den jeweiligen Tag sind vom 1. Dezember 2019 bis 24. Dezember 2019 täglich in den Fränkischen Nachrichten/der Tauber-Zeitung sowie unter www.lions-badmergentheim.de zu finden. Gegen Vorlage der ausgeschnittenen Kalendernummer können die Gutscheine für die Sach- beziehungsweise Barpreise in der Tourist-Info vom 1. bis 31. Januar 2020 dann abgeholt werden. lc

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.10.2019