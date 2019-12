Gutachterausschussneu besetzt

Bad Mergentheim.Der Gemeinderat bestellte in der letzten Sitzung des Jahres 2019 den Gutachterausschuss neu. Unsere Zeitung berichtete darüber am 21. Dezember. Auf Hinweis der Stadtverwaltung wurde nun ein Fehler im Artikel entdeckt, aufgrund einer veralteten Ratsvorlage. Beschlossen wurde vom Gremium die folgende Besetzung des Ausschusses; ab Januar 2020: Architekt Jochen Elsner (Vorsitzender), Stadtrat Hanspeter Fernkorn (Stellvertreter), dazu die Stadträte Hermann Dehner, Alexander Hay und Birgit Teufel, dazu Dr. Bruno Jans und Detlef Lüdtke, sowie die ehemaligen Stadträte Alois Baumann, Rainer Schwab und Tillmann Zeller; und als Finanzamts-Vertreter, Klaus Bolze und Beate Kappler. Da momentan Umstrukturierungen im Gutachterwesen des Landkreises im Gespräch sind, kann eine Neubestellung des Ausschusses schon in 2020 erneut nötig werden. stv/sabix

