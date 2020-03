Gut für Wettkämpfe aufgestellt

Bad Mergentheim.Nach zwölf Jahren trat die Ju Jitsu-Abteilung des TV erstmals wieder mit einem Wettkampfteam an. Beim Frühjahrsturnier in Sontheim sammelten die Sportler erste Erfahrungen im Kampf.

Vor einem Jahr schloss sich eine kleine Gruppe um den neuen Wettkampftrainer Alexander Friedrich (1. Dan) zusammen, um neben dem normalen Training die Wettkampfform zu trainieren. Dabei kämpfen zwei Kontrahenten ihrer gemeinsamen Gewichtsklasse gegeneinander. Dies ist ein sportlicher Wettkampf im Leichtkontakt. Dabei gilt es, in drei Minuten seinen Gegner nach Punkten zu besiegen. Für das Team stand das Erlernen der Regeln, einige Fitnesseinheiten und zusätzliches Techniktraining, teilweise auch in anderen Vereinen, auf dem Programm.

Im Februar stand dann der erste Wettkampf, das Frühjahrsturnier in Heilbronn-Sontheim an. Die Kämpfer starteten erfolgreich in ihren ersten Wettkampf, trotz der Tatsache, dass sie gegen erfahrene Kaderathleten antraten. Umso mehr freuten sich die mitgereisten Fans über den Sieg von Benjamin Völkert in seinem dritten Kampf. Er erreichte ebenso wie Joel Pohrer den 5. Platz.

Eine Silbermedaille holten sich Peter Summa und Mario Appel. Jonas Zeihsel erreichte den 3. Platz. Die ganze Ju Jitsu-Abteilung des TV 1862 Bad Mergentheim ist stolz auf sein neues Wettkampfteam und freut sich, einige der Sportler bei den baden-württembergischen Meisterschaften im Ju Jitsu im März anzufeuern. tv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.03.2020